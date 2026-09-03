0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оренда житла в Одесі подорожчала: скільки коштують квартири в 2026 році

Нерухомість
21
Оренда квартир в Одесі
Оренда квартир в Одесі
В Одесі у серпні 2026 року понад половина пропозицій довгострокової оренди житла припадала на Приморський район. Водночас за рік середня вартість оренди квартир і будинків у місті зросла майже в усіх сегментах.
Про це свідчать дані дослідження маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria.
Місце для вашої реклами

Яке житло пропонують в оренду в Одесі

У серпні 2026 року більше половини житла в оренду в Одесі припадає на Приморський район (53% від усіх пропозицій на ринку). У порівнянні з серпнем 2025 року кількість об’єктів нерухомості в оренду в цьому районі зросла на 48%.
Серед мікрорайонів найбільше зростання пропозиції порівняно з минулим роком відбулося на Аркадії (+59%), Містечку Котовського (+48%) та Слободці (+41%).
На Приморський район припадає 53% усіх пропозицій
На Приморський район припадає 53% усіх пропозицій, dom.ria.com
Здебільшого в оренду пропонують однокімнатні (54% від усіх пропозицій) та двокімнатні квартири (31% від усіх пропозицій).
В окремих районах ситуація аналогічна: однокімнатне житло займає більше половини всіх пропозицій на ринку.
Найчастіше в Одесі в оренду пропонують однокімнатні та двокімнатні квартири
Найчастіше в Одесі в оренду пропонують однокімнатні та двокімнатні квартири, dom.ria.com

Яке житло найбільше шукають орендарі

Найбільшим попитом серед орендарів користуються однокімнатні та двокімнатні квартири: у серпні 2026 року частка інтересу до такого житла становила 47% та 44% відповідно. Найменший інтерес до сегмента будинків і таунхаусів — лише 2%.
Найбільший інтерес орендарі виявляють до однокімнатних і двокімнатних квартир
Найбільший інтерес орендарі виявляють до однокімнатних і двокімнатних квартир, dom.ria.com

Скільки коштує оренда квартир в Одесі

За рік вартість довгострокової оренди житла в Одесі зросла майже в усіх сегментах.
Наприкінці серпня 2026 року середня місячна оренда однокімнатної квартири становила 15,3 тис. грн, що на 11% більше, ніж роком раніше. Двокімнатні квартири в середньому коштували 19,7 тис. грн на місяць (+1%), трикімнатні 33,6 тис. грн (+9%).
Середня вартість оренди будинку за рік зросла на 12% і в серпні становила 78 тис. грн на місяць.
За рік вартість оренди житла в Одесі зросла практично в усіх сегментах
За рік вартість оренди житла в Одесі зросла практично в усіх сегментах, dom.ria.com
Найдорожче житло орендувати у Приморському районі. Середня вартість однокімнатної квартири там становить 18,4 тис. грн на місяць, двокімнатної 25,4 тис. грн, трикімнатної 39,4 тис. грн.
В інших районах Одеси ціни на оренду житла у 1,5−2 рази нижчі. Найбільше за рік оренда подорожчала у Хаджибейському районі, на 38−78%.
Серед мікрорайонів найдорожчою є оренда в Аркадії: однокімнатна квартира в середньому коштує 26,1 тис. грн на місяць. На Великому Фонтані середня ціна такої квартири становить 18,2 тис. грн, у центрі 15,1 тис. грн на місяць.
Найдорожче житло орендувати у Приморському районі
Найдорожче житло орендувати у Приморському районі, dom.ria.com
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Одеса залишається головним морським напрямком внутрішнього туризму в Україні так і для купівлі житла. Влітку 2026 року ціни на квартири в Одесі продовжували зростати. За останні пів року 2-кімнатні додали +8% у доларах. Водночас попит на купівлю житла на півдні обмежений через війну.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьКвартираОренда житлаОдесаОренда нерухомості
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems