Оренда житла в Одесі подорожчала: скільки коштують квартири в 2026 році

В Одесі у серпні 2026 року понад половина пропозицій довгострокової оренди житла припадала на Приморський район. Водночас за рік середня вартість оренди квартир і будинків у місті зросла майже в усіх сегментах.
Про це свідчать дані дослідження маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria.
У
серпні 2026 року більше половини житла в
оренду в Одесі припадає на Приморський
район (53% від усіх пропозицій на ринку).
У порівнянні з серпнем 2025 року кількість
об’єктів нерухомості в оренду в цьому
районі зросла на 48%.
Серед мікрорайонів
найбільше зростання пропозиції порівняно
з минулим роком відбулося на Аркадії
(+59%), Містечку Котовського (+48%) та Слободці
(+41%).
Здебільшого
в оренду пропонують однокімнатні (54%
від усіх пропозицій) та двокімнатні
квартири (31% від усіх пропозицій).
В
окремих районах ситуація аналогічна:
однокімнатне житло займає більше
половини всіх пропозицій на ринку.
Яке житло найбільше шукають орендарі
Найбільшим попитом серед орендарів користуються однокімнатні та двокімнатні квартири: у серпні 2026 року частка інтересу до такого житла становила 47% та 44% відповідно. Найменший інтерес до сегмента будинків і таунхаусів — лише 2%.
Скільки коштує оренда квартир в Одесі
За рік вартість довгострокової оренди житла в Одесі зросла майже в усіх сегментах.
Наприкінці серпня 2026 року середня місячна оренда однокімнатної квартири становила 15,3 тис. грн, що на 11% більше, ніж роком раніше. Двокімнатні квартири в середньому коштували 19,7 тис. грн на місяць (+1%), трикімнатні 33,6 тис. грн (+9%).
Середня вартість оренди будинку за рік зросла на 12% і в серпні становила 78 тис. грн на місяць.
Найдорожче житло орендувати у Приморському районі. Середня вартість однокімнатної квартири там становить 18,4 тис. грн на місяць, двокімнатної 25,4 тис. грн, трикімнатної 39,4 тис. грн.
В інших районах Одеси ціни на оренду житла у 1,5−2 рази нижчі. Найбільше за рік оренда подорожчала у Хаджибейському районі, на 38−78%.
Серед мікрорайонів найдорожчою є оренда в Аркадії: однокімнатна квартира в середньому коштує 26,1 тис. грн на місяць. На Великому Фонтані середня ціна такої квартири становить 18,2 тис. грн, у центрі 15,1 тис. грн на місяць.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Одеса залишається головним морським напрямком внутрішнього туризму в Україні так і для купівлі житла. Влітку 2026 року ціни на квартири в Одесі продовжували зростати. За останні пів року 2-кімнатні додали +8% у доларах. Водночас попит на купівлю житла на півдні обмежений через війну.