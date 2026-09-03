Оренда житла в Одесі подорожчала: скільки коштують квартири в 2026 році Сьогодні 17:07 — Нерухомість

Оренда квартир в Одесі

В Одесі у серпні 2026 року понад половина пропозицій довгострокової оренди житла припадала на Приморський район. Водночас за рік середня вартість оренди квартир і будинків у місті зросла майже в усіх сегментах.

Про це свідчать дані дослідження маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria

Яке житло пропонують в оренду в Одесі

У серпні 2026 року більше половини житла в оренду в Одесі припадає на Приморський район (53% від усіх пропозицій на ринку). У порівнянні з серпнем 2025 року кількість об’єктів нерухомості в оренду в цьому районі зросла на 48%.

Серед мікрорайонів найбільше зростання пропозиції порівняно з минулим роком відбулося на Аркадії (+59%), Містечку Котовського (+48%) та Слободці (+41%).

На Приморський район припадає 53% усіх пропозицій, dom.ria.com

Здебільшого в оренду пропонують однокімнатні (54% від усіх пропозицій) та двокімнатні квартири (31% від усіх пропозицій).

В окремих районах ситуація аналогічна: однокімнатне житло займає більше половини всіх пропозицій на ринку.

Найчастіше в Одесі в оренду пропонують однокімнатні та двокімнатні квартири, dom.ria.com

Яке житло найбільше шукають орендарі

Найбільшим попитом серед орендарів користуються однокімнатні та двокімнатні квартири: у серпні 2026 року частка інтересу до такого житла становила 47% та 44% відповідно. Найменший інтерес до сегмента будинків і таунхаусів — лише 2%.

Найбільший інтерес орендарі виявляють до однокімнатних і двокімнатних квартир, dom.ria.com

Скільки коштує оренда квартир в Одесі

За рік вартість довгострокової оренди житла в Одесі зросла майже в усіх сегментах.

Наприкінці серпня 2026 року середня місячна оренда однокімнатної квартири становила 15,3 тис. грн, що на 11% більше, ніж роком раніше. Двокімнатні квартири в середньому коштували 19,7 тис. грн на місяць (+1%), трикімнатні 33,6 тис. грн (+9%).

Середня вартість оренди будинку за рік зросла на 12% і в серпні становила 78 тис. грн на місяць.

За рік вартість оренди житла в Одесі зросла практично в усіх сегментах, dom.ria.com

Найдорожче житло орендувати у Приморському районі. Середня вартість однокімнатної квартири там становить 18,4 тис. грн на місяць, двокімнатної 25,4 тис. грн, трикімнатної 39,4 тис. грн.

В інших районах Одеси ціни на оренду житла у 1,5−2 рази нижчі. Найбільше за рік оренда подорожчала у Хаджибейському районі, на 38−78%.

Серед мікрорайонів найдорожчою є оренда в Аркадії: однокімнатна квартира в середньому коштує 26,1 тис. грн на місяць. На Великому Фонтані середня ціна такої квартири становить 18,2 тис. грн, у центрі 15,1 тис. грн на місяць.

Найдорожче житло орендувати у Приморському районі, dom.ria.com

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Одеса залишається головним морським напрямком внутрішнього туризму в Україні так і для купівлі житла. Влітку 2026 року ціни на квартири в Одесі продовжували зростати. За останні пів року 2-кімнатні додали +8% у доларах. Водночас попит на купівлю житла на півдні обмежений через війну.

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