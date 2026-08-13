Ким та скільки років треба працювати, щоб купити квартиру в Одесі (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Ким та скільки років треба працювати, щоб купити квартиру в Одесі (інфографіка)

Одеса залишається головним морським напрямком внутрішнього туризму в Україні так і для купівлі житла. Влітку 2026 року ціни на квартири в Одесі продовжують зростати.

За останні пів року 2-кімнатні додали +8% у доларах. Водночас попит на купівлю житла на півдні обмежений через війну.

Про це йдеться в інфографіці ЛУН , ми вибрали основне.

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Станом на 12 серпня 2026 року, медіанні ціни квартири на вторинці Одеси такі. Однокімнатну квартиру можна купити від 48 тис. доларів. 2 кімнатну — від 57 тис. доларів, а 3-х кімнатну — від 89 тис. доларів. Йдеться про вторинний ринок Одеси.

Інфографіка ЛУН

Як мінялись ціни

Якщо порівнювати ціни рік тому, то тут було подорожчання на 9,09% - від 44 тис. дол. до 48 тис. дол. Хоча протягом півроку ціна не змінювалась, а впорівнянні за місяць навіть просіла на -0,2 відсотка.

Інфографіка ЛУН

За який час можна заробити на квартиру

Як свідчить інфографіка та статистика Work.ua, на квартиру в Одесі можна заробтити в середньому за 6,1 років.

Щодо професій, то наприклад, кухар може заробити на квартиру на вторинці за 5,1 року, менеджер з продажів — за 4,8 року, а водій — за 4,5 року.

Водночас касир має відкладати 7,2 року, а продавець консультант — 6,8 року.

Інфографіка ЛУН

Раніше ми писали , скільки коштує відпочинок в Одесі влітку 2026 року. Вартість проживання в Одесі влітку 2026 року суттєво зросла. Найдорожчими традиційно залишаються Аркадія, Ланжерон, Великий Фонтан і Совіньйон.

У середньому готелі біля моря або в центрі коштують 2500−4500 грн за добу. Преміальні готелі та бутик-формати пропонують ціни 4500−9000 грн, а в окремих випадках — понад 15−18 тис. грн за ніч.

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