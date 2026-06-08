Скільки коштує відпочинок в Одесі влітку 2026 року Сьогодні 08:06 — Особисті фінанси

Пляжний відпочинок

Попри війну, Одеса залишається головним морським напрямком внутрішнього туризму в Україні. Водночас відпочинок на узбережжі Чорного моря поєднує традиційні літні витрати з необхідністю враховувати безпекові ризики, стан екології та зростання вартості житла й послуг.

Із посиланням на Уніан розповідаємо, скільки коштує відпочинок в Одесі цього літа та які витрати варто закладати туристам.

Курортний сезон і готовність міста

Одеська область залишається одним із небагатьох регіонів України, де можливий повноцінний відпочинок біля моря. Через це попит на житло, пляжі та сервіси стабільно високий.

Місцева влада продовжує розширювати кількість офіційно відкритих пляжів. Якщо на початку повномасштабної війни їх було лише шість, то у 2025 році — вже близько 30, і цього року очікується подальше збільшення.

До роботи допускають лише ті пляжі, які відповідають вимогам безпеки:

наявність рятувальних постів і човнів;

справні системи оповіщення;

визначені зони для купання;

облаштовані укриття.

Окремо триває підготовка інфраструктури: встановлюють мобільні укриття, водолази обстежують морське дно, а також розширюється інклюзивна інфраструктура — зокрема планується запуск спеціально облаштованих пляжів для людей з інвалідністю.

Ціни на житло та проживання

Вартість проживання в Одесі влітку 2026 року суттєво зросла. Найдорожчими традиційно залишаються Аркадія, Ланжерон, Великий Фонтан і Совіньйон.

У середньому готелі біля моря або в центрі коштують 2500−4500 грн за добу. Преміальні готелі та бутик-формати пропонують ціни 4500−9000 грн, а в окремих випадках — понад 15−18 тис. грн за ніч.

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Більш доступні варіанти залишаються у районах Лузанівки, Таїрового, Крижанівки та Фонтанки.

Орієнтовні ціни:

хостел — 150−300 грн/доба;

кімната в приватному секторі — 400−900 грн/доба;

бюджетна квартира — 600−1000 грн/доба;

база відпочинку — 800−2500 грн/доба;

квартира в центрі або Аркадії — 1500−3500 грн/доба;

преміальні апартаменти — від 4000 грн/доба.

Пляжі, сервіси та додаткові витрати

Окрім житла, туристам варто враховувати витрати на пляжну інфраструктуру та харчування. Середній чек у кафе та ресторанах біля узбережжя часто перевищує 1000 грн на людину.

На приватних пляжах діють такі орієнтовні тарифи:

шезлонг — 250−300 грн;

преміальні місця — від 800 грн;

пляжне ліжко — понад 1000 грн;

бунгало або шатро — від 1500 грн.

У вартість часто входять додаткові сервіси — рушники, парасолі та доступ до окремих зон відпочинку. Також слід враховувати паркування, де погодинна оплата може становити близько 60 грн.

Безпека та стан моря

Окрім воєнних ризиків, увагу привертає й екологічна ситуація. На якість води впливають наслідки руйнування Каховської ГЕС, забруднення акваторії та робота зливової інфраструктури.

Фахівці зазначають, що ситуація залишається контрольованою, однак вода не завжди може вважатися повністю безпечною. Після штормів або сильних дощів показники можуть тимчасово погіршуватися, тому рекомендується стежити за офіційними повідомленнями лабораторних досліджень.

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УНІАН За матеріалами:

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