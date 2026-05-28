Де бюджетно відпочити в Україні влітку 2026 року Сьогодні 08:05

Будиночок в горах

В умовах повномасштабної війни більшість українців не можуть виїхати у відпустку за кордон, тому шукають варіанти для відпочинку в Україні. Із посиланням на Уніан розповідаємо про сім напрямків в Україні, де можна відносно недорого відпочити влітку 2026 року.

У добірці — карпатські села, курортні містечка та локації з термальними басейнами, де ще можна знайти спокій, красиві краєвиди та житло без захмарних цін.

Татарів

Невелике село на Івано-Франківщині, розташоване між Яремче та Буковелем. Тут значно спокійніше, ніж на популярних курортах, а навколо — гори, ліси та річка Прут.

До Татарова можна доїхати прямим потягом із Києва або автобусом із Івано-Франківська.

Що варто знати:

підійде для тихого відпочинку та хайкінгу;

можна подорожувати околицями на авто;

бюджетні садиби із номерами для двох зараз можна забронювати за ціною від 1000 грн за ніч;

номери у комфортних готелях із басейнами — від 2500 грн.

Верховина

Одне з найвищих селищ Карпат, розташоване на берегах Чорного Черемошу. Верховина приваблює не лише природою, а й гуцульською культурою.

Тут працюють:

музей «Тіні забутих предків»;

музей гуцульського побуту;

етнографічні експозиції.

Ціни:

найдешевші варіанти бюджетного житла — від 1000 грн за ніч;

сучасні котеджі — від 3800 грн за ніч.

Сколе

Невелике місто на Львівщині, яке називають «воротами до Карпат». Сколе поки не таке туристичне, як сусіднє Славсько, тому тут менше людей і спокійніша атмосфера.

Переваги:

поруч нацпарк «Сколівські Бескиди»;

є прямі потяги;

зручно їздити до Славського, Львова чи Мукачева;

у місті є палац, магазини та базова інфраструктура.

Вартість проживання:

скромні садиби — від 700 грн за ніч;

сучасні еко-будинки — від 3600 грн.

Східниця

Курортне селище на Львівщині, відоме мінеральними водами та великою кількістю пішохідних маршрутів.

Поблизу можна відвідати:

Тустань;

Ямельницькі скелі;

водоспад Сопіт;

Орівський хребет;

вежу «Цюхів Діл».

Ціни:

на другу половину червня найдешевші двомісні номери у приватних садибах коштують від 1200 грн за ніч;

комфортні готелі — від 5000 грн.

Трускавець

Для тих, хто хоче поєднати курортний відпочинок із міською інфраструктурою.

У Трускавці:

багато кафе та ресторанів;

сучасний ТРЦ;

парк і прогулянкові вулиці;

музеї та старі вілли.

Також звідси легко доїхати до Дрогобича, де можна побачити дерев’яні церкви ЮНЕСКО та найстарішу солеварню України.

Вартість житла:

апартаменти та вілли — від 850 грн за ніч;

СПА-готелі — від 2500 грн.

Воловець

Закарпатське містечко неподалік Пилипця, яке підійде для тих, хто шукає гори без великого туристичного ажіотажу.

Особливості:

поруч ліси та маршрути для хайкінгу;

можна поїхати до Шипоту чи Синевиру;

є залізничне сполучення;

базова міська інфраструктура.

Житло:

прості двомісні номери у бюджетних садибах — від 800 грн за ніч;

також багато варіантів у сусідньому Подобовці.

Берегове

Один із найпопулярніших напрямків для відпочинку на термальних водах у Закарпатті.

Тут можна:

відпочити в термальних басейнах;

відвідати виноробні;

поїхати до замку Шенборнів чи фортеці Сент-Міклош.

Термальні комплекси працюють як у самому Береговому, так і в Косино та Сваляві.

Ціни:

бюджетне варіанти — від 700 грн за двомісне житло;

комфортні готелі — від 2000 грн за ніч.

Раніше ми повідомляли , що витрати на відпочинок в Україні у літній сезон зросли на 25−40% порівняно з 2025 роком.

