Де бюджетно відпочити в Україні влітку 2026 року

Будиночок в горах
В умовах повномасштабної війни більшість українців не можуть виїхати у відпустку за кордон, тому шукають варіанти для відпочинку в Україні. Із посиланням на Уніан розповідаємо про сім напрямків в Україні, де можна відносно недорого відпочити влітку 2026 року.
У добірці — карпатські села, курортні містечка та локації з термальними басейнами, де ще можна знайти спокій, красиві краєвиди та житло без захмарних цін.

Татарів

Невелике село на Івано-Франківщині, розташоване між Яремче та Буковелем. Тут значно спокійніше, ніж на популярних курортах, а навколо — гори, ліси та річка Прут.
До Татарова можна доїхати прямим потягом із Києва або автобусом із Івано-Франківська.
Що варто знати:
  • підійде для тихого відпочинку та хайкінгу;
  • можна подорожувати околицями на авто;
  • бюджетні садиби із номерами для двох зараз можна забронювати за ціною від 1000 грн за ніч;
  • номери у комфортних готелях із басейнами — від 2500 грн.

Верховина

Одне з найвищих селищ Карпат, розташоване на берегах Чорного Черемошу. Верховина приваблює не лише природою, а й гуцульською культурою.
Тут працюють:
  • музей «Тіні забутих предків»;
  • музей гуцульського побуту;
  • етнографічні експозиції.
Ціни:
  • найдешевші варіанти бюджетного житла — від 1000 грн за ніч;
  • сучасні котеджі — від 3800 грн за ніч.

Сколе

Невелике місто на Львівщині, яке називають «воротами до Карпат». Сколе поки не таке туристичне, як сусіднє Славсько, тому тут менше людей і спокійніша атмосфера.
Переваги:
  • поруч нацпарк «Сколівські Бескиди»;
  • є прямі потяги;
  • зручно їздити до Славського, Львова чи Мукачева;
  • у місті є палац, магазини та базова інфраструктура.
Вартість проживання:
  • скромні садиби — від 700 грн за ніч;
  • сучасні еко-будинки — від 3600 грн.
Східниця

Курортне селище на Львівщині, відоме мінеральними водами та великою кількістю пішохідних маршрутів.
Поблизу можна відвідати:
  • Тустань;
  • Ямельницькі скелі;
  • водоспад Сопіт;
  • Орівський хребет;
  • вежу «Цюхів Діл».
Ціни:
  • на другу половину червня найдешевші двомісні номери у приватних садибах коштують від 1200 грн за ніч;
  • комфортні готелі — від 5000 грн.

Трускавець

Для тих, хто хоче поєднати курортний відпочинок із міською інфраструктурою.
У Трускавці:
  • багато кафе та ресторанів;
  • сучасний ТРЦ;
  • парк і прогулянкові вулиці;
  • музеї та старі вілли.
Також звідси легко доїхати до Дрогобича, де можна побачити дерев’яні церкви ЮНЕСКО та найстарішу солеварню України.
Вартість житла:
  • апартаменти та вілли — від 850 грн за ніч;
  • СПА-готелі — від 2500 грн.

Воловець

Закарпатське містечко неподалік Пилипця, яке підійде для тих, хто шукає гори без великого туристичного ажіотажу.
Особливості:
  • поруч ліси та маршрути для хайкінгу;
  • можна поїхати до Шипоту чи Синевиру;
  • є залізничне сполучення;
  • базова міська інфраструктура.
Житло:
  • прості двомісні номери у бюджетних садибах — від 800 грн за ніч;
  • також багато варіантів у сусідньому Подобовці.
Берегове

Один із найпопулярніших напрямків для відпочинку на термальних водах у Закарпатті.
Тут можна:
  • відпочити в термальних басейнах;
  • відвідати виноробні;
  • поїхати до замку Шенборнів чи фортеці Сент-Міклош.
Термальні комплекси працюють як у самому Береговому, так і в Косино та Сваляві.
Ціни:
  • бюджетне варіанти — від 700 грн за двомісне житло;
  • комфортні готелі — від 2000 грн за ніч.
Раніше ми повідомляли, що витрати на відпочинок в Україні у літній сезон зросли на 25−40% порівняно з 2025 роком.
За матеріалами: УНІАН
УНІАН
