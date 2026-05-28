Де бюджетно відпочити в Україні влітку 2026 року
Татарів
- підійде для тихого відпочинку та хайкінгу;
- можна подорожувати околицями на авто;
- бюджетні садиби із номерами для двох зараз можна забронювати за ціною від 1000 грн за ніч;
- номери у комфортних готелях із басейнами — від 2500 грн.
Верховина
- музей «Тіні забутих предків»;
- музей гуцульського побуту;
- етнографічні експозиції.
- найдешевші варіанти бюджетного житла — від 1000 грн за ніч;
- сучасні котеджі — від 3800 грн за ніч.
Сколе
- поруч нацпарк «Сколівські Бескиди»;
- є прямі потяги;
- зручно їздити до Славського, Львова чи Мукачева;
- у місті є палац, магазини та базова інфраструктура.
- скромні садиби — від 700 грн за ніч;
- сучасні еко-будинки — від 3600 грн.
Східниця
- Тустань;
- Ямельницькі скелі;
- водоспад Сопіт;
- Орівський хребет;
- вежу «Цюхів Діл».
- на другу половину червня найдешевші двомісні номери у приватних садибах коштують від 1200 грн за ніч;
- комфортні готелі — від 5000 грн.
Трускавець
- багато кафе та ресторанів;
- сучасний ТРЦ;
- парк і прогулянкові вулиці;
- музеї та старі вілли.
- апартаменти та вілли — від 850 грн за ніч;
- СПА-готелі — від 2500 грн.
Воловець
- поруч ліси та маршрути для хайкінгу;
- можна поїхати до Шипоту чи Синевиру;
- є залізничне сполучення;
- базова міська інфраструктура.
- прості двомісні номери у бюджетних садибах — від 800 грн за ніч;
- також багато варіантів у сусідньому Подобовці.
Берегове
- відпочити в термальних басейнах;
- відвідати виноробні;
- поїхати до замку Шенборнів чи фортеці Сент-Міклош.
- бюджетне варіанти — від 700 грн за двомісне житло;
- комфортні готелі — від 2000 грн за ніч.
