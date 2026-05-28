Махінації з пальним майже на 17 млн грн: БЕБ завершило розслідування щодо нафтотрейдера

Кримінал
Екскерівниця підприємства у сфері торгівлі пальним ухилилася від сплати податків на суму майже 17 мільйонів гривень через махінації.
Про цеу пише БЕБ.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування. Матеріали справи скеровано до суду.

Суть справи

Слідством встановлено, що керівниця компанії з торгівлі пальним кілька років використовувала незаконну схему. Вона оформлювала фіктивні документи на купівлю нафтопродуктів у фірм, з якими насправді не працювала. Обсяги пального, зазначен у документах значно перевищували можливості вантажівок, які були призначені для їх перевезення.
Завдяки цим маніпуляціям підприємство штучно завищувало свої витрати та занижувало реальні прибутки для ухилення від сплати податку на додану вартість. Фактично пальне продавали за готівку поза податковим обліком. Натомість у бухгалтерських документах воно фіктивно рахувалося як залишок, що нібито роками зберігається на складах.
Для приховування оборудки, очільниця бізнесу щомісяця подавала до податкової служби звіти із завідомо неправдивими даними.
Через такі дії до Державного бюджету України не надійшло 16,9 мільйонів гривень, що є особливо великим розміром.
Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
За матеріалами:
Finance.ua
