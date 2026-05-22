Псевдобанкіри ошукали громадян на майже 3 млн грн — деталі (фото)

Кримінал
Організована злочинна група, використовуючи шахрайські кол-центри, діяла за схемою «дзвінок з банку» і виманювала у людей гроші на підконтрольні рахунки дропів.
Десятьом фігурантам оголошено підозру у шахрайстві, їм загрожує до 8 років увʼязнення.
Про це повідомила Національна поліція.

Суть справи

Кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровщини за процесуального керівництва Слобожанської окружної прокуратури викрили організовану злочинну групу, учасники якої облаштували власні кол-центри і телефонували громадянам від імені працівників служби безпеки банків та заволодівали їхніми коштами.
Фото: Нацполіція
Фігуранти повідомляли потерпілим про нібито підозрілі транзакції, спроби оформлення кредитів або блокування банківських карток.
Використовуючи методи соціальної інженерії, зловмисники входили в довіру та переконували людей переказувати кошти на підконтрольні рахунки, які позиціонували як «безпечні».
Дзвінки потерпілим здійснювалися, зокрема, і з тимчасово окупованих територій України. Для отримання та подальшого виведення коштів використовувалися банківські рахунки дропів та криптовалютні біржі.
Злочинна схема діяла з вересня 2025 року по травень 2026 року.
Внаслідок протиправної діяльності вже встановлено 22 потерпілих, яким завдано збитків на майже 3 мільйона гривень.
Поліцейські провели 40 обшуків за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та інших приміщеннях, які використовувалися у злочинній діяльності.
У результаті вилучено десятки одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, готівкові кошти, чорнову документацію та інші докази протиправної діяльності.
Наразі десятьом учасникам групи повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
