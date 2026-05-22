Псевдобанкіри ошукали громадян на майже 3 млн грн — деталі (фото) Сьогодні 12:23 — Кримінал

Організована злочинна група, використовуючи шахрайські кол-центри, діяла за схемою «дзвінок з банку» і виманювала у людей гроші на підконтрольні рахунки дропів.

Десятьом фігурантам оголошено підозру у шахрайстві, їм загрожує до 8 років увʼязнення.

Про це повідомила Національна поліція.

Суть справи

Кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровщини за процесуального керівництва Слобожанської окружної прокуратури викрили організовану злочинну групу, учасники якої облаштували власні кол-центри і телефонували громадянам від імені працівників служби безпеки банків та заволодівали їхніми коштами.

Фігуранти повідомляли потерпілим про нібито підозрілі транзакції, спроби оформлення кредитів або блокування банківських карток.

Використовуючи методи соціальної інженерії, зловмисники входили в довіру та переконували людей переказувати кошти на підконтрольні рахунки, які позиціонували як «безпечні».

Дзвінки потерпілим здійснювалися, зокрема, і з тимчасово окупованих територій України. Для отримання та подальшого виведення коштів використовувалися банківські рахунки дропів та криптовалютні біржі.

Злочинна схема діяла з вересня 2025 року по травень 2026 року.

Внаслідок протиправної діяльності вже встановлено 22 потерпілих, яким завдано збитків на майже 3 мільйона гривень.

Поліцейські провели 40 обшуків за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та інших приміщеннях, які використовувалися у злочинній діяльності.

У результаті вилучено десятки одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки , готівкові кошти, чорнову документацію та інші докази протиправної діяльності.

Наразі десятьом учасникам групи повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

