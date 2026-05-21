БЕБ викрило схему розкрадання понад 71 млн грн на постачанні неякісного харчування для військових

Кримінал
Бюро економічної безпеки викрило схему розкрадання понад 71 млн грн на постачанні неякісного харчування для військових.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Деталі слідства

Протягом 2022 року директори кількох товариств забезпечили постачання до військових частин ЗСУ понад 180 тисяч комплектів добових польових наборів продуктів. При цьому частина продукції не відповідала встановленим вимогам якості та безпечності, була непридатною до споживання та забороненою до використання.
Для організації поставок службові особи підприємств оформлювали документи із недостовірними відомостями. Зокрема у деклараціях виробника та іншій офіційній документації зазначали, що набори відповідають технічним умовам і встановленим вимогам безпечності, хоча фактично це не відповідало дійсності.
У результаті до військових частин потрапила продукція, непридатна до споживання та така, що не відповідала необхідним стандартам якості й безпечності.
Також під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України через неналежний контроль та недбале виконання службових обов’язків в умовах воєнного стану допустили постачання товарів, заборонених до використання.
Загальна сума збитків, завданих державі в особі Міністерства оборони України внаслідок таких дій, перевищує 71 млн грн.

Фігурантам оголосили підозри за кількома статтями

Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за:
  • ч. 5 ст. 191 КК України — заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах;
  • ч. 1 ст. 366 КК України — службове підроблення та внесення неправдивих даних до офіційних документів;
  • ст. 227 КК України — введення в обіг небезпечної продукції;
  • ч. 4 ст. 425 КК України — недбале ставлення військових службових осіб до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняБЕБ
