В Ужгороді великий центр пластичної хірургії підозрюють в ухиленні від сплати податків

В Ужгороді розслідують ухилення від сплати податків у одному із найбільших медичних центрів пластичної хірургії, оборот якого перевищує 500 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Деталі слідства

Посадові особи медзакладу могли організувати схему мінімізації податкових платежів. Для цього, ймовірно, використовували пов’язані компанії та фізичних осіб-підприємців, через яких розподіляли реальні доходи клініки.
Фактично діяльність медцентру могла залишатися єдиною за управлінням, персоналом, ресурсами та фінансовими потоками, однак формально була оформлена на кілька суб’єктів господарювання. Це дозволяло не відображати у звітності повний обсяг доходів основного підприємства.
Під час обшуків виявлено чорнову бухгалтерію, фінансову звітність, електронні документи обліку, записи щодо виплати заробітної плати працівникам «у конвертах», а також значну суму готівки у різних валютах.
За попередніми даними, реальний дохід медцентру з січня 2024 року по квітень 2026 року міг становити близько 7,2 млн в іноземній валюті та понад 141 млн грн. Загальний оборот, за попередніми оцінками, перевищує 520 млн грн.
Орієнтовна сума несплачених податкових платежів становить близько 100 млн грн.
Також перевіряється інформація про розрахунки із клієнтами готівкою без використання реєстраторів розрахункових операцій. Окремо задокументовано факти отримання оплати за послуги готівкою в іноземній валюті, попри законодавчу заборону таких розрахунків в Україні.
У ході слідчих дій вилучено автомобілі, фінансові документи, чорнові записи та понад 18,4 млн грн готівкою у різних валютах. Походження цих коштів встановлюється. Окремо буде надано правову оцінку наявності можливих ознак легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
За матеріалами:
Finance.ua
