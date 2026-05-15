У Харкові затримали відому автоблогерку, яка продавала «завезені для ЗСУ» автівки

Кримінал
Автоблогерка продавала "завезені для ЗСУ" автівки, gp.gov.ua
У Харкові правоохоронці затримали відому автоблогерку та керівницю благодійного фонду, яка, за даними слідства, збудувала цілий «бізнес» на перепродажі транспортних засобів, призначених для фронту.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Що сталося

За даними слідства, упродовж січня 2024 — травень 2026 року жінка налагодила системний ввіз автівок із країн Європи, оформлюючи їх як безкоштовну гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Таке маркування дозволяло уникати сплати обов’язкових митних платежів. Проте всупереч цільовому призначенню псевдоволонтерка замість передачі автомобілів на фронт перепродувала їх своїм клієнтам.
Блогерка особисто координувала весь процес: від підбору транспортних засобів за кордоном до продажу покупцям в Україні. Вона виставляла оголошення у своєму Telegram-каналі, реалізовувала автівки за готівку та привласнювала кошти.
Задокументовано контрабанду цілого «автопарку», до якого увійшли позашляховики та мікроавтобуси марок «Mitsubishi», «Nissan», «Mercedes-Benz», «KIA» та інші. Загальна ринкова вартість лише дев’яти ідентифікованих транспортних засобів перевищує 1,6 млн гривень.
Крім того, встановлено, що на балансі благодійного фонду перебуває 379 автомобілів, доля яких наразі перевіряється.
12 травня правоохоронці затримали псевдоволонтерку у порядку ст. 208 КПК України. Під час санкціонованого обшуку на так званому «торгівельному майданчику», де товар зберігали та показували потенційним покупцям, вилучили 6 автомобілів. Наразі вирішується питання про накладення на них арешту.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова їй повідомлено про підозру за фактом контрабанди підакцизних товарів, вчиненої у значному розмірі (ч. 1 ст. 201−4 КК України).
Досудове розслідування проводять слідчі СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.
Також в офісі Генпрокурора наголосили, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоЗСУШахраїХарків
