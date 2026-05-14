СБУ викрила ділків, які купували кораблі для «тіньового флоту» рф

Фігуранти підшукували та купували необхідні судна в європейських країнах, забезпечували їхній юридичний супровід та набирали екіпаж.
Служба безпеки України викрила міжнародне злочинне угруповання, яке на замовлення рф займалося купівлею морських суден для «тіньового флоту» держави-агресора.
Про це повідомляється на сайті СБУ.

Судна купували в Європі та передавали росії у нейтральних водах

Як встановило розслідування, до складу угруповання входили громадяни України та іноземці.
Як уточнили в Офісі генерального прокурора, щоб приховати фактичне призначення судна, його оформлювали нібито для подальшого використання поза межами рф. Підозрюваний представляв інтереси компанії-покупця, готував і підписував документи щодо придбання буксира, а також організовував підготовку судна та екіпажу до виходу з порту.
Після виходу з порту буксир змінив заявлений маршрут. Надалі дані про його місцезнаходження зникли з електронної системи відстеження суден. Згодом судно було перереєстроване під прапором рф, отримало нову назву та опинилося у розпорядженні російської компанії.
За матеріалами провадження, ця компанія надає буксирувальні послуги на нафтовому транзитному терміналі та може виконувати роботи в інтересах підсанкційних російських суб’єктів.
Слідство вважає, що переданий буксир може використовуватися для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порт. Такі судна є важливою частиною морської логістики рф і можуть забезпечувати функціонування так званого «тіньового флоту», за допомогою якого держава-агресор намагається обходити міжнародні санкції та зберігати доходи від експорту енергоресурсів.
Таким чином дії підозрюваного створили умови для передачі судна російській стороні та його подальшого використання в інтересах нафтової галузі рф.

Вручення підозр

У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями проживання осіб, які можуть бути причетні до передачі буксира російській компанії. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи, а також грошові кошти на суму 54 750 доларів США та 37 900 євро.
gp.gov.ua
Прокурори ініціювали застосування до підозрюваного запобіжного заходу — тримання під вартою без визначення розміру застави.
