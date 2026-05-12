0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро — деталі

Кримінал
260
Псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро — деталі
Псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро — деталі
Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями припинили діяльність групи, яка під виглядом експорту агропродукції заволодівала коштами іноземних покупців.
Про це пише Офіс Генерального прокурова.

Суть справи

За даними слідства, на території Київської області діяла група осіб, яка створила та використовувала підконтрольні підприємства для укладання фіктивних контрактів на постачання сільськогосподарської продукції за кордон. Покупцями ставали переважно іноземні громадяни, зокрема з країн Європейського Союзу.
Для потенційних клієнтів схема виглядала як звичайна зовнішньоекономічна угода. В інтернеті розміщували інформацію про нібито аграрні компанії, які пропонують продукцію за привабливими цінами. Покупців переконували, що товар є в наявності, його можна швидко доставити, а співпраця є вигідною та безпечною.
Читайте також
За даними слідства, довіру іноземних клієнтів допомагала формувати одна з організаторок схеми. Вона володіла кількома іноземними мовами, представлялася менеджеркою з продажів, демонструвала обізнаність у комерційних питаннях і переконувала покупців у надійності угоди.
Псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро — деталі
Після цього з клієнтами укладали договори поставки або купівлі-продажу. Основною умовою була передоплата нібито для початку відвантаження агропродукції та покриття транспортних витрат.
За версією слідства, виконувати ці договори учасники групи не планували. Після надходження грошей на рахунки підконтрольних підприємств кошти виводили в готівку або переказували на інші рахунки, а зв’язок із покупцями припиняли.
Читайте також
Серед потерпілих іноземні громадяни, зокрема жителі Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Наразі встановлена сума збитків становить понад 600 тис. євро.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро — деталі
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems