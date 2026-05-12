Псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро — деталі Вчора 14:17 — Кримінал

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями припинили діяльність групи, яка під виглядом експорту агропродукції заволодівала коштами іноземних покупців.

Про це пише Офіс Генерального прокурова.

Суть справи

За даними слідства, на території Київської області діяла група осіб, яка створила та використовувала підконтрольні підприємства для укладання фіктивних контрактів на постачання сільськогосподарської продукції за кордон. Покупцями ставали переважно іноземні громадяни, зокрема з країн Європейського Союзу.

Для потенційних клієнтів схема виглядала як звичайна зовнішньоекономічна угода. В інтернеті розміщували інформацію про нібито аграрні компанії, які пропонують продукцію за привабливими цінами. Покупців переконували, що товар є в наявності, його можна швидко доставити, а співпраця є вигідною та безпечною.

За даними слідства, довіру іноземних клієнтів допомагала формувати одна з організаторок схеми. Вона володіла кількома іноземними мовами, представлялася менеджеркою з продажів, демонструвала обізнаність у комерційних питаннях і переконувала покупців у надійності угоди.

Після цього з клієнтами укладали договори поставки або купівлі-продажу. Основною умовою була передоплата нібито для початку відвантаження агропродукції та покриття транспортних витрат.

За версією слідства, виконувати ці договори учасники групи не планували. Після надходження грошей на рахунки підконтрольних підприємств кошти виводили в готівку або переказували на інші рахунки, а зв’язок із покупцями припиняли.

Серед потерпілих іноземні громадяни, зокрема жителі Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Наразі встановлена сума збитків становить понад 600 тис. євро.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

