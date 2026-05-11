Шахраї із Запоріжжя заробили понад 200 млн грн на фіктивних інвалідностях

Кримінал
Вилучені кошти зловмисників
Правоохоронці викрили масштабну схему з оформлення фіктивних інвалідностей для військовозобов’язаних. За даними слідства, до неї були причетні працівники медичних закладів, колишня співробітниця Держпраці та посередники. За попередніми оцінками, лише у 2025 році через цю схему могли незаконно оформити близько 500 інвалідностей.

Як працювала схема

Слідство встановило, що учасники схеми пропонували військовозобов’язаним чоловікам оформити групу інвалідності, нібито пов’язану з професійним захворюванням. Такий статус давав можливість отримати відстрочку від мобілізації, підвищену пенсію та право виїзду за кордон.
Вартість таких «послуг» становила 420 тис. грн з людини. За ці кошти фігуранти виготовляли фальшиві медичні документи, вносили неправдиві дані до довідок і висновків, а також організовували фіктивне стаціонарне лікування у приватних та комунальних медзакладах Запоріжжя.
Після цього інформацію про вигадане захворювання вносили до електронної системи охорони здоров’я. На основі цих документів підконтрольні лікарі профпатологічних закладів підтверджували зв’язок «хвороби» з професійною діяльністю та видавали необхідні висновки.
Обшуки та підозри

У межах розслідування правоохоронці задокументували 32 епізоди. Під час 45 обшуків у Запорізькій, Київській та Львівській областях вилучили понад 7,3 млн грн готівкою, медичні печатки, документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.
Шістьом учасникам схеми, серед яких завідувачка відділення комунального медзакладу, виконувач обов’язків заступника медичного директора профпатологічного закладу в Києві, колишня працівниця Держпраці та посередники, повідомили про підозру.
Крім того, суд наклав арешт на майно фігурантів загальною вартістю понад 20 млн грн. Йдеться про шість автомобілів та два об’єкти нерухомості в Києві та Львівській області.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до схеми.
За матеріалами:
Finance.ua
ПоліціяЗапоріжжяШахрайство
