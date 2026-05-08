В Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність для представників ТЦК та ВЛК

Потреба у змінах виникла через виявлені порушення під час мобілізаційних заходів
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 12442, який передбачає кримінальну відповідальність для представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарів військово-лікарських комісій за порушення порядку мобілізації.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України та доповнення його новими статтями — 337−1 і 426−2.

Відповідальність для представників ВЛК

Стаття 337−1 стосується порушення порядку проведення медичного огляду або військово-лікарської експертизи для визначення придатності до військової служби.
Документ передбачає покарання за умисне порушення процедури медогляду, якщо це призвело:
  • до незаконного призову громадянина, який не підлягає службі за станом здоров’я;
  • до незаконного звільнення від призову;
  • до звільнення військовослужбовця зі служби за станом здоров’я без законних підстав.
За такі дії пропонують встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Якщо правопорушення вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб або в особливий період, покарання може становити від 3 до 6 років позбавлення волі.
У разі вчинення таких дій під час воєнного стану законопроєкт передбачає покарання від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Покарання для представників ТЦК

Стаття 426−2 вводить відповідальність для військових посадових осіб за порушення порядку призову громадян на військову службу.
Йдеться про випадки, коли через порушення:
  • було незаконно мобілізовано громадянина;
  • особу безпідставно звільнили від призову чи служби.
За такі дії пропонують встановити покарання у вигляді службового обмеження, тримання у дисциплінарному батальйоні або позбавлення волі на строк до 5 років.
Якщо правопорушення вчинене в особливий період або під час воєнного стану, покарання може становити від 3 до 8 років позбавлення волі.

Чому виникла необхідність у законі

У пояснювальній записці зазначається, що потреба у змінах виникла через виявлені порушення під час мобілізаційних заходів. Наприклад:
  • незаконний призов громадян, які не підлягали мобілізації;
  • безпідставне надання відстрочок;
  • порушення порядку проведення медичного огляду;
  • непритягнення до відповідальності осіб, що ухиляються від призову;
  • ненаправлення до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення кримінального правопорушення громадянами, які не прибули за повістками на відправку в складі команд тощо.
Автори законопроєкту вважають, що такі випадки негативно впливають на комплектування Сил оборони та підривають довіру суспільства до державних інституцій.
За матеріалами:
Finance.ua
