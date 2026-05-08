В Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність для представників ТЦК та ВЛК Сьогодні 10:03

Потреба у змінах виникла через виявлені порушення під час мобілізаційних заходів

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 12442, який передбачає кримінальну відповідальність для представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарів військово-лікарських комісій за порушення порядку мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України та доповнення його новими статтями — 337−1 і 426−2.

Відповідальність для представників ВЛК

Стаття 337−1 стосується порушення порядку проведення медичного огляду або військово-лікарської експертизи для визначення придатності до військової служби.

Документ передбачає покарання за умисне порушення процедури медогляду, якщо це призвело:

до незаконного призову громадянина, який не підлягає службі за станом здоров’я;

до незаконного звільнення від призову;

до звільнення військовослужбовця зі служби за станом здоров’я без законних підстав.

За такі дії пропонують встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Якщо правопорушення вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб або в особливий період, покарання може становити від 3 до 6 років позбавлення волі.

У разі вчинення таких дій під час воєнного стану законопроєкт передбачає покарання від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Покарання для представників ТЦК

Стаття 426−2 вводить відповідальність для військових посадових осіб за порушення порядку призову громадян на військову службу.

Йдеться про випадки, коли через порушення:

було незаконно мобілізовано громадянина;

особу безпідставно звільнили від призову чи служби.

За такі дії пропонують встановити покарання у вигляді службового обмеження, тримання у дисциплінарному батальйоні або позбавлення волі на строк до 5 років.

Якщо правопорушення вчинене в особливий період або під час воєнного стану, покарання може становити від 3 до 8 років позбавлення волі.

Чому виникла необхідність у законі

У пояснювальній записці зазначається, що потреба у змінах виникла через виявлені порушення під час мобілізаційних заходів. Наприклад:

незаконний призов громадян, які не підлягали мобілізації;

безпідставне надання відстрочок;

порушення порядку проведення медичного огляду;



непритягнення до відповідальності осіб, що ухиляються від призову;



ненаправлення до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення кримінального правопорушення громадянами, які не прибули за повістками на відправку в складі команд тощо.

Автори законопроєкту вважають, що такі випадки негативно впливають на комплектування Сил оборони та підривають довіру суспільства до державних інституцій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.