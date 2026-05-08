Зарплати айтівців у 2026: скільки платять

IT-сфера роками залишається символом високих доходів. Саме програмістів часто ставлять у приклад як людей, які у 25 років купують квартиру, працюють з ноутбуком із кав’ярні та отримують зарплату в доларах. На тлі середніх доходів по країні це справді виглядає як окремий економічний світ.

Утім реальність значно складніша. В IT немає «однієї зарплати», адже junior може заробляти менше за менеджера в ритейлі, тоді як senior-розробник може мати дохід у кілька разів більший за середню зарплату по країні.

2026 року ринок уже не схожий на «золоту лихоманку» попередніх років. Він став жорсткішим, прагматичнішим і вибірковішим. Finance.ua знайшов відповідь на питання: чи дійсно в IT усі заможні?

Що таке грейди в IT і чому вони визначають зарплату

У технологічній сфері дохід напряму залежить від рівня спеціаліста — так званого грейду.

Junior — стартовий рівень. Такі фахівці виконують базові задачі за чітким технічним завданням, працюють під наглядом старших колег, набираються досвіду. Саме на цьому етапі зарплати часто нижчі, ніж очікують новачки.

Middle — самостійний спеціаліст, який закриває більшість задач без постійного контролю, може допомагати молодшим колегам, бере відповідальність за частину продукту.

Тут важливі soft skills (з англ. гнучкі навички) — це неконкретні, нетехнічні навички, що відображають особистісні та соціальні якості людини, які допомагають ефективно взаємодіяти з оточенням, розв’язувати задачі та досягати намічених цілей. Вони включають уміння працювати в команді, керувати емоціями та стресом. Також метанавички на кшталт адаптивності та критичного мислення.

Зарплата в IT-сфері залежить від навичок та досвіду спеціаліста

Senior — експертний рівень. Такі фахівці ухвалюють технічні рішення, планують архітектуру, прогнозують ризики, менторять команду.

Team Lead / Tech Lead — поєднання експертизи й менеджменту. Відповідає за людей, процеси, строки, ефективність.

CTO / Architect — стратегічні ролі. Це вже рівень управління технологічним напрямом бізнесу. Відповідальність за розвиток продукту, масштабованість системи, взаємодію з бізнесом та іншими командами.

Саме тому двоє «програмістів» можуть отримувати 800 і 7 тис. доларів одночасно — бо формально професія одна, а рівень відповідальності різний.

Скільки заробляють розробники 2026 року: головні цифри ринку

Ринок ІТ в Україні лишається одним із найстійкіших у Європі. За даними зимового опитування DOU.ua (медіани представлені за тисячами реальних анкет, тому відображають реальність ринку. — Ред.), загальна медіана тримається стабільно, попри невеликі коливання в окремих рівнях. Middle відчувають легке зростання, а senior — невелике зниження через насичення ринку.

Зарплати вказані у доларах нетто, тобто після сплати податків. Оскільки багато фахівців співпрацюють із компаніями як ФОП, фактичний дохід на руки часто виглядає привабливішим. У столиці медіанний рівень оплати становить близько 3700 доларів, у західних областях — у межах 3200−3500, тоді як на сході та півдні — орієнтовно 3 тис. Формат дистанційної роботи поступово стирає регіональні межі та підтягує доходи вгору.

Зарплати за рівнями досвіду

Junior до одного року досвіду зазвичай починає з 500−1200 доларів . Це реальний старт для випускників курсів або тих, хто вже має базові практичні навички: вміє працювати з Git — системою контролю версій, де зберігаються зміни в коді та ведеться командна робота, знає базові фреймворки — готові набори інструментів для швидшої розробки програм і сайтів, а також може самостійно розв’язувати технічні задачі.

Middle із досвідом 2−4 роки вже комфортно почувається на рівні 2200−3500 доларів . Тут від спеціаліста очікують самостійності, вміння проводити код-рев'ю — перевірку коду колег для пошуку помилок і покращення якості, а також розуміння архітектури продукту, тобто того, як побудована система та взаємодіють її частини.

Senior із досвідом 5+ років заробляє 4 тис.-5500 доларів і більше. Це рівень, де спеціаліст уже не просто пише код, а проєктує технічні рішення, наставляє команду та впливає на розвиток продукту. Ліди та архітектори часто мають зарплату 5500−7200 доларів, адже їхня зона відповідальності — стратегія, масштабування та управління технічними процесами, а не лише виконання окремих задач.

Рівень Медіана, доларів нетто Діапазон, у доларах Зміна за півроку Trainee / Intern 300 200-500 -76 Junior 900 700-1500 -30 Middle 2500 2 тис.-3500 100 Senior 4500 4 тис.-5500 -200 Tech Lead / Architect 5500–6500 5-8 тис.+ стабільно / -50

Отже, не кожен айтівець отримує «по п’ять тисяч». Більшість доходів зосереджена в середньому сегменті між 1500 і 4 тис. доларів.

Зарплати за спеціалізаціями та стеками технологій

Довідка Finance.ua Стек — набір мов програмування, фреймворків, бібліотек, баз даних та інструментів, з якими працює спеціаліст або команда під час створення продукту. Простими словами, це весь «робочий комплект», за допомогою якого розробляють сайт, застосунок чи сервіс.

Не всі напрямки в IT оплачуються однаково. Backend — тобто розробка серверної частини продукту, де працюють бази даних, логіка сервісу та інтеграції, і DevOps — спеціалісти, які відповідають за стабільну роботу серверів, автоматизацію процесів і розгортання систем, традиційно залишаються серед лідерів за рівнем доходів. Причина — складніша архітектура та високі вимоги до безперебійності сервісів.

Frontend, тобто створення того, що бачить користувач на сайті чи в застосунку, також залишається стабільним напрямком, однак потенціал для найвищих зарплат тут зазвичай нижчий.

Джерело фото: pexels

Водночас мобільна розробка — створення застосунків для iPhone та Android, а також AI/ML (штучний інтелект і машинне навчання), де спеціалісти працюють із нейромережами, автоматизацією та аналізом даних, сьогодні дають відчутну фінансову перевагу через високий попит бізнесу.

Серед мов програмування найвищі зарплатні пропозиції традиційно мають спеціалісти, які працюють зі Scala, Go, Kotlin і Rust — це технології, які часто використовують у складних високонавантажених системах. Python і Java також стабільно залишаються серед сильних позицій, особливо у сфері Data Science (аналіз даних, машинне навчання) та enterprise-проєктах, тобто великих корпоративних системах для банків, логістики чи міжнародного бізнесу.

JavaScript і TypeScript, які часто використовують у fullstack-розробці (коли спеціаліст працює і з фронтендом — усім, що бачить і використовує користувач на сайті чи в застосунку (дизайн, кнопки, меню, сторінки, інтерфейс), і бекендом — внутрішньою серверною частиною, яка відповідає за логіку роботи сервісу, обробку даних, бази даних, авторизацію та взаємодію між системами), залишаються універсальним вибором, однак конкуренція серед кандидатів тут вища.

Орієнтовні зарплатні діапазони 2026 року мають такий вигляд:

Backend (Java, Python, .NET, Node. js) — серверна частина продукту, бази даних, логіка системи. Middle отримують 2200−3500 доларів , senior — 4200−5500 доларів . Тут особливо цінують масштабованість сервісів та безпеку.

Frontend (React, Angular, Vue) — усе, що бачить користувач у браузері чи застосунку. Middle заробляють 2300−3300 доларів , senior — 4 тис.-5200 доларів . Сьогодні недостатньо просто зробити красивий інтерфейс — важливі швидкість роботи продукту та грамотне керування станом даних.

Fullstack — універсальні спеціалісти, які працюють і з клієнтською, і з серверною частиною. Middle — 2500−3600 доларів , senior — 4300−5800 доларів . Така універсальність добре оплачується, але вимагає ширшої експертизи.

Mobile (iOS, Android, Flutter) — створення мобільних застосунків. Middle отримують 2200−3400 доларів , senior — 4100−5400 доларів . Особливо цінуються фахівці з кросплатформної розробки, коли один код працює на різних пристроях.

DevOps / SRE / Cloud — напрям, пов'язаний із серверами, хмарною інфраструктурою, автоматизацією та стабільністю сервісів. Middle заробляють 2800−3800 доларів , senior — 4800−6500+ доларів . 2026 року це один із найприбутковіших сегментів ринку.

Data Science / ML / AI Engineer — аналітика даних, машинне навчання, штучний інтелект. Middle отримують 2900−4200 доларів, senior — 5−7 тис.+ доларів. Саме розвиток AI продовжує піднімати зарплатну планку.

Водночас багато залежить і від типу роботодавця: продуктові компанії зазвичай пропонують стабільність, бонуси та соцпакет, тоді як аутстаф чи сервісні компанії працюють за моделлю залучення спеціалістів до зовнішніх проєктів: розробник фактично працює на іншу компанію-клієнта, але оформлений у свого роботодавця. У таких форматах частіше можна отримати вищу суму «на руки» та більшу гнучкість у виборі проєктів, але зазвичай із менш розширеним соціальним пакетом.

Не лише програмісти: скільки платять іншим спеціалістам в IT

Сучасна IT-компанія — це значно ширше поняття, ніж лише програмісти. Окрім розробників, тут працюють дизайнери, HR-спеціалісти, маркетологи, фінансисти, сейлзи, рекрутери, копірайтери та багато інших фахівців, які забезпечують роботу продукту й бізнесу в цілому.

За даними лютневого опитування DOU, найвищі середні зарплати в українському IT отримують керівні технічні ролі — тобто люди, які відповідають за стратегію та розвиток технологій у компанії.

Найвищі медіанні зарплати

Tech Leadership (CTO, Head, Director of Engineering, Technical Director) — близько 6325 доларів ;

; General Leadership (CEO, Founder, COO) — близько 4 тис. доларів ;

; IT Consultant — близько 3850 доларів ;

; Product Design — близько 3 тис. доларів.

Дизайн

UI/UX Design — приблизно 1730 доларів ;

; Graphic/Motion Design — близько 1570 доларів.

Інші напрями в IT

юристи — 2700 доларів ;

; фінанси та бухгалтерія — 2 тис. доларів ;

; маркетинг — 2 тис. доларів ;

; технічний копірайтинг — 2 тис. доларів ;

; HR — 1940 доларів ;

; sales / бізнес-розвиток — 1850 доларів ;

; бренд, PR, контент — 1700 доларів ;

; рекрутинг та навчання персоналу — 1600−1650 доларів.

Найнижчі показники

Найменші медіанні зарплати фіксуються у сервісних ролях:

Customer Support і Technical Support — близько 1200 доларів ;

; Customer Success — приблизно 1083 доларів ;

; Office Management та адміністрація — близько 990 доларів.

Ці дані показують, що навіть у межах IT-ринку різниця між спеціалізаціями може бути дуже суттєвою: від менш ніж 1 тис. доларів до понад 6 тис. доларів у керівних технічних позиціях.

Чи правда, що Junior в IT багато заробляє

Це один із найпоширеніших міфів. Так, 2026 року для більшості junior-позицій типові зарплати становлять 500−800 доларів. У деяких нішах більше — наприклад, у junior-маркетологів зустрічаються 700−1200 доларів. Але загалом старт уже не такий легкий, як кілька років тому.

У IT-сфері молодий спеціаліст має далеко не космічну зарплату, джерело фото: pexels

Ба більше, конкуренція на junior-рівні дуже висока. На одну вакансію можуть претендувати десятки або навіть сотні кандидатів.

Тож «зайти в IT і одразу заробляти тисячі» 2026 року вже не розглядається як універсальний сценарій.

Що насправді впливає на зарплату айтівця 2026 року

Досвід роботи залишається базовим фактором доходу, однак сам по собі він уже не гарантує високої зарплати. У сучасному IT рівень компенсації формується одразу з кількох складових — від англійської мови до типу компанії та навичок комунікації.

Англійська мова

Знання англійської на рівні Upper-Intermediate або Advanced часто автоматично підвищує ринкову вартість спеціаліста на 300−500 доларів, навіть якщо йдеться про middle-рівень. Причина проста: саме міжнародні команди та іноземні клієнти зазвичай пропонують найкращі умови. Без англійської доступ до таких вакансій значно звужується.

Спеціалізація та технології

Не всі професії в IT оплачуються однаково. Наприклад, React-розробник, QA Manual (ручне тестування) і Data Engineer (фахівець із системами обробки даних) можуть мати абсолютно різні зарплатні діапазони. Чим складніший напрям і чим менше сильних кандидатів на ринку — тим вища ставка.

Тип компанії

Важливу роль відіграє і місце роботи:

аутсорсингові компанії часто мають стабільний потік проєктів і вакансій;

продуктові компанії зазвичай пропонують вищі зарплати, бонуси, медичне страхування та довшу перспективу росту;

стартапи несуть більше ризиків, зате можуть давати частку в бізнесі або опціони.

Soft skills

Технічних знань уже недостатньо. Уміння вести комунікацію, презентувати свої рішення, брати відповідальність і розуміти бізнес-завдання дедалі частіше визначає різницю між зарплатою 2500 і 4 тис.+ доларів. Компаніям потрібні не просто виконавці, а люди, які вміють працювати в команді та рухати продукт уперед.

Локація та remote-робота

Регіон усе ще впливає на рівень пропозицій: Київ, Львів чи міжнародні хаби часто дають вищі ставки. Водночас дистанційний формат фактично стер частину географічних бар’єрів. Сьогодні можна жити в Луцьку чи Ужгороді та працювати на київську або закордонну компанію з відповідною зарплатою.

Портфоліо важливіше за диплом

Для багатьох роботодавців реальні кейси важливіші за формальну освіту. Профіль на GitHub із власними проєктами, внески в open-source, готові продукти чи сильне портфоліо часто переконують рекрутера швидше, ніж диплом університету.

Отже, зарплата в IT — це вже давно не лише про роки досвіду. Це поєднання технічної експертизи, англійської, гнучкості, правильного позиціонування себе на ринку та готовності постійно вчитися.

Фриланс і Upwork: скільки можна заробити поза офісом

Фриланс для багатьох айтівців став окремою моделлю кар’єри, де дохід залежить не від штатної посади, а від кількості клієнтів, репутації та власної завантаженості. Для українських спеціалістів погодинні ставки зазвичай коливаються в межах 25−60 доларів, залежно від досвіду, спеціалізації та складності задач.

Досвідчений senior-фахівець на Upwork або подібних міжнародних майданчиках за повного завантаження може виходити на 5−8 тис. доларів на місяць, а іноді й більше. Вирішальне значення тут має не диплом, а сильний профіль: позитивні відгуки клієнтів, успішно завершені кейси, портфоліо та швидка комунікація.

Більшість починає поступово — з одного невеликого замовлення, після чого нарощує рейтинг і переходить до дорожчих проєктів. Платформи на кшталт Upwork, Freelancer чи навіть LinkedIn відкривають доступ до замовників зі США, Європи та інших ринків, де бюджети значно вищі за локальні.

Утім у фрилансу є і зворотний бік: нестабільний потік роботи, конкуренція та відсутність соціальних гарантій. Проте для багатьох свобода вибору проєктів, гнучкий графік і потенціал вищого доходу переважують класичну офісну модель.

Порівняння з іншими галузями

Для розуміння масштабу: середня зарплата в Україні 2026 року оцінюється близько 28 тис. грн на місяць (приблизно 680 доларів), тоді як медіанний IT-дохід у кілька разів вищий.

У багатьох сферах ситуація така:

освіта — часто 12−18 тис. грн;

медицина — 14−22 тис. грн;

ритейл — 18−30 тис. грн;

виробництво — 20−35 тис. грн.

Тому репутація IT як сфери високих доходів має підґрунтя. Однак це не означає, що кожен її учасник автоматично заможний.

