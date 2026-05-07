Чи можна успадкувати борг за аліментами (Мін'юст)

Успадкувати можна не лише квартиру чи автівку, а й борги. Водночас закон обмежує відповідальність спадкоємців — вони не зобов’язані покривати борги померлого власним майном.

Згідно зі статтею 1282 Цивільного кодексу України, спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредиторів лише в межах вартості майна, отриманого у спадок. Тобто людина не відповідає за борги померлого власним майном.

У Мін’юсті навели приклад: якщо у спадок перейшла земельна ділянка вартістю 50 тисяч гривень, а борги спадкодавця становили 200 тисяч гривень, спадкоємець має сплатити лише 50 тисяч. Решта боргу фактично анулюється.

Водночас не всі зобов’язання входять до складу спадщини. Закон визначає, що не переходять права та обов’язки, нерозривно пов’язані з особою померлого.

Зокрема, після смерті припиняється обов’язок сплачувати аліменти на дитину чи непрацездатних батьків. Аліменти є особистим обов’язком конкретної людини, тому спадкоємці не повинні утримувати чужу дитину замість батька чи матері.

Однак якщо на момент смерті вже існувала заборгованість зі сплати аліментів за попередні періоди, вона вважається грошовим боргом і може перейти до спадкоємців у межах вартості спадкового майна. Особливо якщо борг підтверджений судом або органами державної виконавчої служби.

Також не переходять у спадок зобов’язання щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або смертю людини. У відомстві зазначають: це компенсація особистої вини, тому спадкоємці не можуть відповідати за фізичну шкоду, заподіяну іншою особою.

Окремо закон виключає зі складу спадщини зобов’язання за договорами особистого характеру. Наприклад, якщо померлий художник отримав аванс за картину, яку мав написати власноруч, або викладач зобов’язався провести курс лекцій, спадкоємці не зобов’язані виконувати такі домовленості.

До складу спадщини не входять

Ці питання регулюють статті 1219, 1282 та 608 Цивільного кодексу України. Зокрема, стаття 1219 визначає, що до складу спадщини не входять права й обов’язки, нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, а стаття 608 передбачає припинення зобов’язання після смерті боржника, якщо його неможливо виконати іншою особою.

