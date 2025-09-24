Як оформити право на спадок, перебуваючи за кордоном Сьогодні 20:08 — Особисті фінанси

Як оформити право на спадок, перебуваючи за кордоном

Багато українців зараз перебувають за кордоном, але все ще мають майнові права в Україні. Ситуація, коли в Україні відкривається спадщина у той час, як потенційний спадкоємець не має можливості особисто приїхати до країни, не є рідкістю. Як оформити спадщину в такій ситуації — роз’яснює пресслужба Мін’юсту

За законом, подати заяву про прийняття спадщини можна через консульство України або іноземного нотаріуса. Консульство засвідчує підпис на українській мові без перекладу та апостилю, а іноземний нотаріус — іноземною мовою з подальшою легалізацією для використання в Україні.

Після цього заяву надсилають поштою або через представника до українського нотаріуса, а днем подання вважається дата відправлення.

Покрокова процедура оформлення спадщини

1. Звернення до консульства або нотаріуса

Це треба зробити протягом 6 місяців після смерті спадкодавця.

2. Надсилання заяви в Україну

Надіслати заяву можна поштою або через довірену особу. Важливо, що днем подання заяви про прийняття спадщини, надісланої поштою, вважається день відправлення поштового листа, незалежно від дати його отримання нотаріусом. Тому важливо зберегти поштову квитанцію про відправлення.

3. Збір документів

Для подальшого оформлення спадщини спадкоємцю (або його представнику за довіреністю на цьому етапі) необхідно буде надати нотаріусу такі документи:

свідоцтво про смерть спадкодавця (оригінал або нотаріально засвідчена копія);

документи, що підтверджують родинні зв’язки зі спадкодавцем (у разі спадкування за законом): свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду про встановлення факту родинних відносин тощо;

заповіт (якщо спадкування відбувається за заповітом) з відміткою про його реєстрацію у Спадковому реєстрі;

документи, що підтверджують право власності спадкодавця на спадкове майно (наприклад, договори купівлі-продажу, свідоцтва про право власності, витяги з реєстрів тощо);

довідка про останнє місце проживання спадкодавця (для визначення місця відкриття спадщини);

копію паспорта та ідентифікаційного коду (або його представника);

інші документи, залежно від складу спадкового майна та обставин справи.

На цьому етапі спадкоємець, який перебуває за кордоном, вже може діяти через свого представника за довіреністю. Для цього йому необхідно оформити довіреність на представника в Україні — або у консульській установі України, або у іноземного нотаріуса.

4. Отримання свідоцтва про право на спадщину

Нотаріус перевіряє всі документи та видає свідоцтво після закінчення шестимісячного строку.

Якщо спадкоємець, перебуваючи за кордоном, втратив документи, необхідні для оформлення спадщини, процедура ускладнюється.

Є два вирішення цієї проблеми:

— отримати дублікати втрачених документів. Для документів, виданих в Україні, запити можна надсилати через представника за довіреністю. Щодо іноземних документів, необхідно звертатися до відповідних органів країни їх видачі;

— звернутися до суду в Україні з заявою про встановлення факту родинних відносин або права власності на спадкове майно у судовому порядку. У цьому випадку представництво інтересів спадкоємця в суді є обов’язковим і здійснюється на підставі довіреності.

