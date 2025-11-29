0 800 307 555
Чи може роботодавець відкликати працівника з відпустки за власний рахунок

Особисті фінанси
19
Роботодавець не може відкликати працівника з відпустки без збереження заробітної плати, адже це не передбачено нормами трудового права.
Про це повідомили фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Коли роботодавець може відкликати працівника з відпустки

Зазначається, що дострокове відкликання можливе лише зі щорічної оплачуваної відпустки у разі виникнення непередбачених обставин, які потребують термінової присутності працівника на роботі.
До таких випадків відносять:
  • запобігання стихійним лихам або виробничим аваріям;
  • негайне усунення їх наслідків;
  • попередження нещасних випадків або простою;
  • запобігання загибелі чи псуванню майна підприємства.
У таких випадках оплата праці здійснюється з урахуванням коштів, що були нараховані на оплату невикористаної частини відпустки.
Водночас, якщо йдеться про відпустку без збереження зарплати, повернути працівника можна лише за взаємною згодою.
Раніше Finance.ua писав, що в умовах воєнного стану законодавство передбачає лише один випадок, коли роботодавець може тимчасово обмежити право працівника на відпустку — якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.
У такій ситуації роботодавець має право відмовити у наданні будь-якого виду відпустки.
За матеріалами:
Finance.ua
