Чи може роботодавець відкликати працівника з відпустки за власний рахунок

Роботодавець не може відкликати працівника з відпустки без збереження заробітної плати, адже це не передбачено нормами трудового права.

Про це повідомили фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Коли роботодавець може відкликати працівника з відпустки

Зазначається, що дострокове відкликання можливе лише зі щорічної оплачуваної відпустки у разі виникнення непередбачених обставин, які потребують термінової присутності працівника на роботі.

До таких випадків відносять:

запобігання стихійним лихам або виробничим аваріям;

негайне усунення їх наслідків;

попередження нещасних випадків або простою;

запобігання загибелі чи псуванню майна підприємства.

У таких випадках оплата праці здійснюється з урахуванням коштів, що були нараховані на оплату невикористаної частини відпустки.

Водночас, якщо йдеться про відпустку без збереження зарплати, повернути працівника можна лише за взаємною згодою.

Раніше Finance.ua писав , що в умовах воєнного стану законодавство передбачає лише один випадок, коли роботодавець може тимчасово обмежити право працівника на відпустку — якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

У такій ситуації роботодавець має право відмовити у наданні будь-якого виду відпустки.

