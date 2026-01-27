0 800 307 555
укр
Підвищення зарплат для вчителів: у МОН розповіли, коли чекати коштів

Особисті фінанси
45
Українські вчителі отримають підвищення зарплат на 30%
Вчителі по всій Україні вже найближчими тижнями почнуть отримувати підвищену зарплату.
Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
За його словами, уряд ухвалив політичне рішення про підвищення зарплати вчителів на 30% з 1 січня 2026 року. Необхідні кошти вже передбачені в держбюджеті, а на початку січня їх довели до громад у складі освітньої субвенції — з урахуванням цього підвищення.
Саме тому у найближчі тижні, а в окремих громадах уже з цього тижня, педагоги почнуть бачити оновлені нарахування у своїх зарплатах.

Як формується нова зарплата вчителя

Заробітна плата вчителів, як і раніше, складається з державної освітньої субвенції та доплат з боку органів місцевого самоврядування. При цьому державне підвищення не замінює місцеві надбавки, а доповнює їх, збільшуючи базову частину зарплати.
У МОН наголошують: важливо, щоб під час січневих нарахувань усі складові були враховані коректно — так, щоб кожен учитель реально відчув заявлене підвищення.

МОН супроводжуватиме процес у громадах

Міністерство освіти і науки заявляє про відкритість до співпраці з громадами. У разі запитань або потреби в уточненнях щодо нарахувань місцева влада може звернутися за консультаціями до МОН у робочий час за телефоном (044) 481−47−85.
У МОН підкреслюють: гідна оплата праці вчителів — це спільна робота держави та місцевого самоврядування. Міністерство й надалі супроводжуватиме процес, щоб рішення про підвищення зарплат на 30% було реалізоване коректно і в повному обсязі для всіх педагогів.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
