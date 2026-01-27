У 2026 році в Україні подорожчають сигарети та пальне: названі суми
В Україні триває планове підвищення акцизів на тютюнові вироби та пальне. У результаті у 2026 році ціни на сигарети зростуть у середньому на 2−3,5 грн за пачку, а вартість пального на 1−2 грн за літр.
Про це повідомив член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов, передає Судово-юридична газета.
Підвищення акцизів на сигарети
За словами Леонова, зростання акцизу на тютюнові вироби є плановим процесом, який розпочався ще у 2018 році. Він має на меті приведення українських ставок до європейських стандартів.
Водночас у 2026 році темпи підвищення було вирішено сповільнити.
«Парламент спільно з урядом цього року ухвалив рішення зменшити швидкість підняття цього акцизу. Ми повинні були завершити цей процес до 2027 року, однак продовжили його майже до 2029-го, узгодивши це з нашими європейськими партнерами», — зазначив депутат.
Чому дорожчає пальне
Коментуючи подорожчання пального, Леонов наголосив, що акциз є лише одним із чинників формування ціни. Значний вплив мають також світові ціни на нафту та нафтопродукти, а також логістичні витрати.
В Україні витрати на логістику зросли через регулярні обстріли та зміну маршрутів постачання пального.
Окремо парламентар наголосив, що підвищення акцизів на тютюнові вироби дає і позитивний ефект для громадського здоров’я.
«Варто говорити і про те, що зростання акцизу на сигарети зменшує кількість курців у нашій країні. Це одна зі стратегій в питаннях охорони здоров’я, причому не тільки України, а й Європейського Союзу в цілому», — підкреслив депутат.
