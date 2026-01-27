40% зумерів не планують ставати керівниками Сьогодні 23:43 — Особисті фінанси

Молоді фахівці не бачать цінності в менеджерських ролях.

Компанія Robert Half провела опитування, яке показало, що покоління Z не сприймає менеджмент як бажаний крок у кар’єрі.

Про це пише Quartz.

Відмова від традиційної кар’єрної моделі

Покоління Z дедалі частіше відмовляється від традиційної кар’єрної моделі, в якій просування означає перехід у менеджмент. Згідно з опитуванням консалтингової компанії Robert Half, 40% представників покоління Z готові погодитися на підвищення лише за умови, що воно не передбачає керування людьми. Понад половина респондентів узагалі не хоче просуватися кар’єрними сходами, якщо це означає менеджерську роль.

У звіті Robert Half цей тренд описують як сигнал для компаній переглянути підходи до розвитку кар’єри та створювати подвійні кар’єрні траєкторії — окремо для управлінців, і для індивідуальних фахівців без управлінських обов’язків.

Реалії сучасного менеджменту

Експерти пов’язують небажання покоління Z ставати менеджерами з реаліями сучасної роботи. За словами HR-бізнес-партнерки Omnisend Довілле Гельчинскайте, менеджерські ролі сьогодні асоціюються з постійними зустрічами, високим рівнем відповідальності, емоційним навантаженням і вигоранням. Менеджери дедалі частіше виконують роль посередників між керівництвом і командами, не маючи достатньої підтримки з обох боків.

Додатковим фактором є загальна нестабільність на ринку праці. За словами експертів, покоління Z формувалося в умовах пандемії, економічних криз і постійних змін, тому безпека та стабільність для них важливіші за формальне зростання. Багато молодих працівників більше не вірять, що додаткові зусилля автоматично приведуть до довгострокових кар’єрних бонусів.

Ще одна причина — комунікативні виклики. Кар’єрна консультантка Теріз Едвардс зазначає, що частині представників покоління Z бракує навичок живої комунікації, необхідних для управлінських посад. Вони виросли в цифровому середовищі, де складні розмови часто замінювалися повідомленнями, що ускладнює перехід до ролей, які вимагають постійної взаємодії з людьми.

Водночас багато представників покоління Z не бачать у менеджменті достатньої цінності. Керівні посади сприймаються як джерело стресу, відповідальності за інших і втрати особистого часу, без пропорційної фінансової чи емоційної винагороди. Натомість молоді фахівці віддають перевагу ролям індивідуальних експертів, які дають більше гнучкості та можливостей змінювати роботу.

