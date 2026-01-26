Скільки заробляють Product і Project Managers в Україні та за кордоном Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Project Managers формують найбільшу частку менеджерських спеціалізацій в ІТ — близько 40%.

Project Managers залишаються найчисленнішою групою в ІТ. Вони становлять близько 40% серед усіх спеціалізацій у менеджменті. Зарплати Engineering Managers продовжують зростати. Водночас у Project Managers спостерігається стагнація (у Junior) або зниження медіанних зарплат (у Middle та Senior). За кордоном медіанні зарплати менеджерів вищі на всіх рівнях досвіду, окрім початкового.

Про це свідчать результати опитування Dou.ua.

З грудня 2021 року медіанні зарплати в менеджмент-спеціалізаціях стабілізувалися в діапазоні $2800−3150 з незначними коливаннями раз на пів року. У грудні 2025 року медіанна зарплата менеджерів в ІТ становила $3000 і не змінилася порівняно з попередньою хвилею.

Медіанні зарплати в менеджменті, 2011−2025, dou.ua

Медіанні зарплати

Engineering Manager залишається найбільш високооплачуваною роллю серед менеджмент-спеціалізацій в ІТ. У грудні 2025 року медіанна зарплата на цій посаді становила $7000.

До другої групи за рівнем компенсацій входять Head of Product ($4900), Delivery Manager ($4700) та Program Manager ($4675).

Як і раніше, Product Managers отримують вищі зарплати, ніж Project Managers, на всіх рівнях. На рівні Senior різниця становить $4000 проти $3325, на рівні Middle — $2500 проти $2000, на рівні Junior — $1400 проти $1200.

Медіанні зарплати в основних менеджмент-спеціалізаціях, dou.ua

За квартилями

Engineering Managers мають найвищі показники не лише за медіаною, а й за всіма квартилями. Водночас, на відміну від попередньої хвилі опитування, у грудні 2025 року їхні зарплати залишилися на рівні літа 2025 року: перший квартиль — $5925, третій — $8000.

У Senior Product Managers третій квартиль знизився з $5500 до $4875. Для Middle та Junior Product Managers істотних змін порівняно з попередньою хвилею не зафіксовано.

Зарплати Product Owners зросли в усіх квартилях: у грудні 2025 року перший квартиль становив $3050, третій — $4900.

Динаміка зарплат

Product Manager

Медіанна зарплата Senior Product Manager зросла з $3500 у 2021 році до майже $5000 у 2023−2024 роках, після чого знизилася до $4000 у грудні 2025 року (-$200 за пів року).

У Middle Product Managers медіанна зарплата у 2025 році становила $2500, що на $150 менше, ніж у попередній хвилі. Водночас Junior Product Managers демонструють позитивну динаміку, їхня медіанна зарплата зросла до $1400 (+$200).

Project Managers

У Senior Project Managers після піку близько $3900—$4000 у 2022−2023 роках відбувається поступове зниження. У грудні 2025 року медіанна зарплата становить $3325, що на $575 менше, ніж у попередній хвилі.

Для Middle Project Managers характерна тривала стабільність у діапазоні $1900−2200. У грудні 2025 року медіана знизилася до $2000 (-$100 за пів року).

Читайте також ІТ-бізнес у 2025 році суттєво збільшив сплату податків до бюджету

Зарплати Junior Project Managers залишаються найнижчими: у грудні 2025 року медіана становить $1200, без змін порівняно з літом 2025-го.

Інші посади

Серед інших менеджерських ролей найбільше зростання зафіксовано у Delivery Manager — +$700 за пів року. Медіанні зарплати Engineering Managers у 2025 році зросли ще на $400 порівняно з літом.

Product Owners і Program Managers демонструють помірне зростання: +$134 та +$125 за пів року. Натомість зарплати Scrum Masters знизилися на $300 і становлять $3800.

Динаміка зарплат Project Managers, dou.ua

Динаміка зарплат Product Managers, dou.ua

За містами

У зимовій хвилі опитування 2025 року найвищі медіанні зарплати менеджерів — у діапазоні $3400−3550 зафіксовано в Одесі, Львові, Харкові та Черкасах. У Дніпрі та Києві медіанний рівень компенсації становить $3000.

Порівняно з попередньою хвилею, зростання зарплат відбулося в Одесі, Харкові та Дніпрі, тоді як у Києві та Львові показники залишилися без змін.

Для Product Managers різниця між Києвом і Львовом є мінімальною — $3000 і $3100 відповідно. Водночас у Project Managers розрив суттєвіший: у Львові медіанна зарплата на третину вища, ніж у Києві ($2900 проти $2100).

Рівень зарплат за містами, dou.ua

Медіанні зарплати фахівців за кордоном

У грудні 2025 року медіанні зарплати менеджерів за кордоном перевищують українські показники на всіх рівнях досвіду, окрім початкового (1−2 роки). Різниця становить від $850 для фахівців із досвідом 3−5 років до $1050−1080 для більш досвідчених менеджерів.

Ця тенденція характерна як для Project Managers, так і для Product Managers: фахівці з будь-яким рівнем досвіду, за винятком початкового, за кордоном отримують вищу компенсацію, ніж в Україні.

Рівень зарплат за кордоном, dou.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.