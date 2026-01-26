Де найчастіше реєстрували бізнес в Україні: регіони, сектори (інфографіка) Сьогодні 14:02 — Казна та Політика

У 2025 році в Україні спостерігалося посупове пожвавлення реєстрацій нового бізнесу — зареєстровано 28 913 компаній, але і зростання кількості компаній, що припинили діяльність — 2871.

YC.Market. Про це йдеться в дослідженні

Найбільше нових компаній зареєстрували у регіонах із високою діловою активністю та концентрацією бізнесу: беззаперечним лідером став Київ. Далі йдуть Львівська область, Дніпропетровська, Київська область та Одеська.

Загалом за рік було зареєстровано 28 913 компаній, причому понад половину реєстрацій припало на друге півріччя, що підкреслює тренд на поступове зміцнення підприємницької активності протягом 2025 року.

Динаміка

Порівняння 2025 року з останнім перед початком повномасштабного вторгнення в 2021-му показує, що темпи реєстрацій бізнесу в Україні залишаються суттєво нижчими за «довоєнний» рівень в усіх кварталах, але структура року виглядає більш «вирівняною» та стабільною.

Якщо у 2021-му квартальні значення трималися близько 9,9−10,4 тис. реєстрацій, то у 2025-му — на рівні 6,6−7,6 тис., тобто дефіцит становить приблизно чверть — третину від обсягу 2021 року.

У порівнянні з 2024 роком 2025-й демонструє помітне прискорення темпів реєстрацій компаній, причому зростання стає дедалі виразнішим упродовж року.

Припинення діяльності компаній

У 2025 році в Україні спостерігалося послідовне зростання кількості компаній, що припинили діяльність: від 621 припинення у I кварталі до 696 у II кварталі та 742 у III кварталі, а пікове значення припало на IV квартал — 812 компаній. Загалом за рік припинилась 2 871 компанія, причому найбільша частка припала на другу половину року.

Регіональний розподіл

Для аналізу ми дослідили скільки нових компаній було зареєстровано та скільки компаній припинили свою діяльність у різних регіонах України в період з 01.01.2025 р. до 31.12.2025 р.

У 2025 році найбільше нових компаній зареєстрували у регіонах із високою діловою активністю та концентрацією бізнесу: беззаперечним лідером став Київ.

Далі йдуть Львівська область (2 504), Дніпропетровська (2 320), Київська область (1 912) та Одеська (1 869) — саме ці території формують основний «центр тяжіння» для запуску нових бізнесів.

Натомість найнижчі показники реєстрацій фіксуються у Херсонській області (80), а також у Чернігівській (261), Сумській (287), Чернівецькій (366) та Кіровоградській (407) областях.

Секторальний розподіл

За підсумками 2025 року топ 5 секторів за кількістю новозареєстрованих компаній:

оптова торгівля — 3 563 компанії,

інформаційні технології — 3 163,

операції з нерухомістю — 2 664,

транспорт і логістика — 2 274 та будівництво — 2 180.

