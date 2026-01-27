Президент підписав указ про вихід України ще з однієї угоди СНД
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав, яка була укладена 20 березня 1992 року в Києві.
Про це йдеться в указі президента № 82/2026 від 26 січня 2026 року.
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України «Про міжнародні договори України» та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, постановляю: вийти з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 20 березня 1992 року в м. Києві".
Згідно з указом, Міністерству закордонних справ України доручили повідомити депозитарію Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав про вихід України з названої угоди.
У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому низку урядових законопроєктів щодо виходу України з угод у рамках Співдружності Незалежних Держав.
14 червня 2024 року Кабмін схвалив законопроєкт щодо виходу України з Угоди про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів, підписаної з рф, через порушення нею норм міжнародного гуманітарного права.
Поділитися новиною
Також за темою
Президент підписав указ про вихід України ще з однієї угоди СНД
«Податок на Google»: скільки Netflix та Apple сплатили до бюджету
Українці за кордоном: чи нараховують соцвиплати
Скільки нині пенсіонерів на одного працюючого в Україні — відповідь міністра
Відбір нерухомості для доступного та соціального житла: що готують українцям
Бізнес отримає гранти на генератори: уряд запускає нову підтримку