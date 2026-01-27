0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент підписав указ про вихід України ще з однієї угоди СНД

Казна та Політика
12
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав, яка була укладена 20 березня 1992 року в Києві.
Про це йдеться в указі президента № 82/2026 від 26 січня 2026 року.
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України «Про міжнародні договори України» та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, постановляю: вийти з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 20 березня 1992 року в м. Києві".
Згідно з указом, Міністерству закордонних справ України доручили повідомити депозитарію Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав про вихід України з названої угоди.
У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому низку урядових законопроєктів щодо виходу України з угод у рамках Співдружності Незалежних Держав.
14 червня 2024 року Кабмін схвалив законопроєкт щодо виходу України з Угоди про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів, підписаної з рф, через порушення нею норм міжнародного гуманітарного права.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems