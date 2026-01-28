Мінцифри запровадить новий податковий та правовий простір для IT-сектора Сьогодні 08:38 — Казна та Політика

В Україні створять персоналізовані умови для перспективних індустрій.

В Міністерстві цифрової трансформації планують оновити спеціальний правовий і податковий простір для IT-сектора, створивши персоналізовані умови для перспективних індустрій.

Про це розповів в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в інтерв’ю YouTube-каналу «УТ-2».

Персоналізований підхід до індустрій

Борняков зазначив, що замість універсальних правил держава планує впроваджувати точкові стимули для галузей з високим експортним потенціалом.

Як приклад міністр навів виробництво біонічних протезів. Наразі в Україні працюють лише дві компанії у цій сфері, проте за новою моделлю їхню кількість планують збільшити до 25.

«Ми хочемо взяти перспективні індустрії з великим потенціалом зростання і зробити для них tailored suit — як костюм, пошитий індивідуально під замовника. Кожне таке рішення ми обґрунтовуємо економічно й показуємо, що за умов стимулів їхній економічний ефект може зрости в сто разів. Це тисячі робочих місць і орієнтація на експорт», — пояснив він.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що наразі в «Дія.City» зареєстровано майже 500 компаній сфери Defence Tech, які займаються розробкою безпілотників, роботизованих систем та спеціалізованого ПЗ.

Резиденти «Дія.City» продовжують наповнювати бюджет та посилювати економіку країни. За 2025 рік вони сплатили ₴34,6 млрд податків. Це майже вдвічі більше, ніж за 2024 рік — тоді компанії сплатили ₴18+ млрд.

