Мінцифри запровадить новий податковий та правовий простір для IT-сектора
В Міністерстві цифрової трансформації планують оновити спеціальний правовий і податковий простір для IT-сектора, створивши персоналізовані умови для перспективних індустрій.
Про це розповів в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в інтерв’ю YouTube-каналу «УТ-2».
Персоналізований підхід до індустрій
Борняков зазначив, що замість універсальних правил держава планує впроваджувати точкові стимули для галузей з високим експортним потенціалом.
Як приклад міністр навів виробництво біонічних протезів. Наразі в Україні працюють лише дві компанії у цій сфері, проте за новою моделлю їхню кількість планують збільшити до 25.
«Ми хочемо взяти перспективні індустрії з великим потенціалом зростання і зробити для них tailored suit — як костюм, пошитий індивідуально під замовника. Кожне таке рішення ми обґрунтовуємо економічно й показуємо, що за умов стимулів їхній економічний ефект може зрости в сто разів. Це тисячі робочих місць і орієнтація на експорт», — пояснив він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що наразі в «Дія.City» зареєстровано майже 500 компаній сфери Defence Tech, які займаються розробкою безпілотників, роботизованих систем та спеціалізованого ПЗ.
Резиденти «Дія.City» продовжують наповнювати бюджет та посилювати економіку країни. За 2025 рік вони сплатили ₴34,6 млрд податків. Це майже вдвічі більше, ніж за 2024 рік — тоді компанії сплатили ₴18+ млрд.
