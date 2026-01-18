Торік резиденти Дія. Сіty сплатили понад 34,6 млрд грн податків Сьогодні 09:21 — Казна та Політика

Резиденти Дія. City продовжують наповнювати бюджет та посилювати економіку країни. За 2025 рік вони сплатили ₴34,6 млрд податків. Це майже вдвічі більше, ніж за 2024 рік — тоді компанії сплатили ₴18+ млрд.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

У 2025 році до топу найбільших платників податків у Дія. City увійшли:

mono SoftServe GlobalLogic EPAM Systems Favbet Tech Укроргсинтез Український процесінговий центр Enamine MEGOGO

Заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва зауважила, що Дія. City створювали для підтримки легального технологічного бізнесу, а в архітектуру простору заклали збалансовану податкову модель, яка дозволяє компаніям працювати за сприятливими умовами та підвищувати конкурентоспроможність.

Нині ж до унікального правового простору Дія. City приєдналося понад 3,4 тис. компаній.

Вони працюють за спеціальними податковими умовами та можуть обирати між податком на виведений капітал (9%) або класичним податком на прибуток (18%).

