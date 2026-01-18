0 800 307 555
Торік резиденти Дія. Сіty сплатили понад 34,6 млрд грн податків

Казна та Політика
Резиденти Дія. City продовжують наповнювати бюджет та посилювати економіку країни. За 2025 рік вони сплатили ₴34,6 млрд податків. Це майже вдвічі більше, ніж за 2024 рік — тоді компанії сплатили ₴18+ млрд.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
У 2025 році до топу найбільших платників податків у Дія. City увійшли:
  1. mono
  2. SoftServe
  3. GlobalLogic
  4. EPAM Systems
  5. Favbet Tech
  6. Укроргсинтез
  7. Український процесінговий центр
  8. Enamine
  9. MEGOGO
Заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва зауважила, що Дія. City створювали для підтримки легального технологічного бізнесу, а в архітектуру простору заклали збалансовану податкову модель, яка дозволяє компаніям працювати за сприятливими умовами та підвищувати конкурентоспроможність.
Нині ж до унікального правового простору Дія. City приєдналося понад 3,4 тис. компаній.
Вони працюють за спеціальними податковими умовами та можуть обирати між податком на виведений капітал (9%) або класичним податком на прибуток (18%).
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиДія
