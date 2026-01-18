Торік резиденти Дія. Сіty сплатили понад 34,6 млрд грн податків
Резиденти Дія. City продовжують наповнювати бюджет та посилювати економіку країни. За 2025 рік вони сплатили ₴34,6 млрд податків. Це майже вдвічі більше, ніж за 2024 рік — тоді компанії сплатили ₴18+ млрд.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
У 2025 році до топу найбільших платників податків у Дія. City увійшли:
- mono
- SoftServe
- GlobalLogic
- EPAM Systems
- Favbet Tech
- Укроргсинтез
- Український процесінговий центр
- Enamine
- MEGOGO
Заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва зауважила, що Дія. City створювали для підтримки легального технологічного бізнесу, а в архітектуру простору заклали збалансовану податкову модель, яка дозволяє компаніям працювати за сприятливими умовами та підвищувати конкурентоспроможність.
Нині ж до унікального правового простору Дія. City приєдналося понад 3,4 тис. компаній.
Вони працюють за спеціальними податковими умовами та можуть обирати між податком на виведений капітал (9%) або класичним податком на прибуток (18%).
Поділитися новиною
Також за темою
Торік резиденти Дія. Сіty сплатили понад 34,6 млрд грн податків
Інфляція у грудні сповільнилася до 8%: як змінилися ціни
У 2025 році «ПлейСіті» заблокувало 2,5 тисячі нелегальних онлайн-казино
За рік ДБР зафіксувало правопорушення, через які держава втратила понад 17 млрд грн
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році
Які сектори економіки забезпечили найбільші податки у 2025 році