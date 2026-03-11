Цього року планують відремонтувати понад 1000 км колій по Україні
Залізничники у 2026 році планують відремонтувати понад 1000 км залізничних колій по всій території України. Роботи вже розпочалися з початком весняно-літнього періоду.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
Ремонти проводитимуть у всіх регіонах
У міністерстві зазначають, що оновлення колій необхідне для забезпечення безпечного руху поїздів, недопущення обмежень швидкості та підтримання стабільної пропускної спроможності для пасажирських і вантажних перевезень.
Ремонтні роботи проводитимуть у всіх регіонах країни, зокрема в прифронтових областях, а також на ключових логістичних і транзитних напрямках.
Підготовка до сезону розпочалася ще взимку: наразі до укладання готові близько 150 км рейко-шпальної решітки та понад 120 комплектів стрілочних переводів.
У міністерстві кажуть, що це дає змогу оперативно розгортати роботи на ділянках і мінімізувати обмеження руху поїздів. Через те, що єдиний виробник української рейки, металургійний комбінат Азовсталь, — був окупований і зруйнований, у роботах використовуються рейки провідних світових виробників з Австрії, Польщі, Франції, Японії, Чехії та Китаю.
Також залізничники використовуватимуть старопридатні матеріали після відновлення, щоб ефективно використовувати ресурси, економити кошти та підтримувати інфраструктуру в належному технічному стані.
