Цього року планують відремонтувати понад 1000 км колій по Україні

Рейки постачають з різних країн

Залізничники у 2026 році планують відремонтувати понад 1000 км залізничних колій по всій території України. Роботи вже розпочалися з початком весняно-літнього періоду.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Ремонти проводитимуть у всіх регіонах

У міністерстві зазначають, що оновлення колій необхідне для забезпечення безпечного руху поїздів, недопущення обмежень швидкості та підтримання стабільної пропускної спроможності для пасажирських і вантажних перевезень.

Ремонтні роботи проводитимуть у всіх регіонах країни, зокрема в прифронтових областях, а також на ключових логістичних і транзитних напрямках.

Підготовка до сезону розпочалася ще взимку: наразі до укладання готові близько 150 км рейко-шпальної решітки та понад 120 комплектів стрілочних переводів.

У міністерстві кажуть, що це дає змогу оперативно розгортати роботи на ділянках і мінімізувати обмеження руху поїздів. Через те, що єдиний виробник української рейки, металургійний комбінат Азовсталь, — був окупований і зруйнований, у роботах використовуються рейки провідних світових виробників з Австрії, Польщі, Франції, Японії, Чехії та Китаю.

Також залізничники використовуватимуть старопридатні матеріали після відновлення, щоб ефективно використовувати ресурси, економити кошти та підтримувати інфраструктуру в належному технічному стані.

