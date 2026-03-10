В Україні запрацював автоматичний випуск імпортних товарів без участі митника
В Україні вперше запрацював автоматичний випуск товарів у режимах імпорту та тимчасового ввезення. Відповідні митні декларації оформлено повністю без участі митника.
Про це повідомляє Державна митна служба
Раніше технологія автовипуску застосовувалася тільки для експорту. Тепер система поширюється і на ввезення товарів. На даному етапі — лише для бізнесу з найвищим рівнем довіри митних органів — для АЕО.
Як це працює
Автоматичний випуск застосовується за результатами перевірки митної декларації автоматизованою системою аналізу ризиків.
Слід зауважити, що, в порівнянні з експортом, на початковому етапі впровадження з метою належного відпрацювання механізмів для імпорту застосовуються більш жорсткі критерії — як щодо товарів, так і щодо операцій та імпортерів. Зокрема, на цьому етапі автоматичний випуск можливий лише для того бізнесу, який має найвищий рівень довіри з боку митних органів — авторизованих економічний операторів.
Такий напрямок руху відповідає практиці Європейського Союзу, де автоматизація митних процедур є стандартом для сумлінного бізнесу.
Запровадження автовипуску в режимі імпорту — черговий крок України до узгодження митних процедур із європейськими.
Від експорту до імпорту
Автоматичне оформлення експортних декларацій вже демонструє сталу динаміку. У лютому поточного року понад 6,5% від загальної кількості експортних декларацій оформлено повністю автоматично.
Тепер автоматичний випуск застосовується не лише для імпорту, а й для окремих випадків тимчасового ввезення та поміщення товарів на митний склад. Подальший розвиток цифрових інструментів дозволить розширювати перелік товарів і митних режимів, доступних для автовипуску.
Автоматизація митних процедур — це передбачуваність для бізнесу, мінімізація людського фактору та прозорість кордонів.
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні запрацював автоматичний випуск імпортних товарів без участі митника
За тиждень відремонтовано понад 155 тис. кв. м дорожнього покриття
Попри блокування Орбана ЄС планує надати Україні позику на 90 млрд євро — Урсула фон дер Ляєн
Виділено 1,5 млрд грн на житло та ремонт помешкань для ВПО — деталі
Коли в Україні можливий дефіцит пального та як запобігти цьому
Декретна відпустка коротша в 9 разів: що готують в Раді