За тиждень відремонтовано понад 155 тис. кв. м дорожнього покриття
За тиждень відремонтовано понад 155 тис. кв. м дорожнього покриття, профільним відомствам доручено наростити темпи робіт.
Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
«На засіданні уряду розглянули питання стану ремонту автомобільних доріг державного значення. Наразі роботи тривають на міжнародних та національних трасах. За тиждень відремонтовано понад 155 тис. кв. м дорожнього покриття. Основний акцент — на ямковому ремонті у прифронтових регіонах та на дорогах із високою інтенсивністю руху. До робіт залучено понад 1100 працівників дорожніх бригад», — написала Свириденко в телеграм-каналі.
За її словами, Міністерству розвитку громад і територій поставлено завдання разом з Агенцією відновлення протягом наступних двох тижнів максимально наростити темпи робіт, щоб у найкоротші строки забезпечити безпечний проїзд ключовими маршрутами.
«Окремо розглянули питання фінансування та визначили джерела покриття відповідних потреб. Насамперед ідеться про наявний фінансовий ресурс державного бюджету. Додатково залучаються кошти резервного фонду, з якого вже виділяється перший транш у розмірі 3 млрд грн. Також передбачено залучення додаткових коштів державного бюджету у поєднанні зі співфінансуванням місцевих бюджетів та механізму державних гарантій», — розповіла премʼєр.
Раніше Свириденко повідомляла, що в Україні стартували поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. За її словами, виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. м. Зокрема, йдеться не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де погодні умови вже дають можливість.
