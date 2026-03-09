0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та Австрія домовилися про спільну відбудову доріг та житла

Казна та Політика
131
Україна та Австрія домовилися про спільну відбудову доріг та житла
Україна та Австрія домовилися про спільну відбудову доріг та житла
Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба провів зустріч із Федеральним міністром економіки, енергетики та туризму Австрії Вольфгангом Хаттманнсдорфером.
Про це пише Мінрозвитку.
Олексій Кулеба та Вольфганг Хаттманнсфорфер підписали Лист про наміри у сфері дорожньої інфраструктури та житлового будівництва. Сторони домовилися про впровадження австрійських стандартів будівництва, спільне планування проєктів та регулярні двосторонні консультації для відбудови доріг державного значення та житла.
Українська сторона звернулася з пропозицією приєднатися до Фонду підтримки транспорту України (UTSF). Критичною потребою є відновлення доріг у прифронтових регіонах на півдні, а також — фізичних захист із використанням антидронових сіток.
На зустрічі також обговорили співпрацю в сфері машинобудування для залізниці, а також спеціальний рухомий склад для Укрзалізниці, за допомогою якого можна обслуговувати інфраструктуру. Також — додаткові потенційні проєкти у портах Дунайського регіону, залізниці, цивільної авіації.
Україна вдячна Австрії за підтримку в межах Дунайської комісії, зокрема щодо Реєстру збитків у регіоні Нижнього Дунаю та санкцій проти «тіньового флоту». Пріоритетом залишається модернізація портової інфраструктури Ізмаїла та Рені, а також розвиток Дунайської логістики. Україна відкрита до долучення австрійського бізнесу до інвестиційних проєктів у сферах судноплавства та портової розбудови.
Українська сторона презентувала План енергетичної стійкості. План фокусується на чотирьох напрямах: захисті об’єктів, розбудові розподіленої генерації, забезпеченні безперебійного тепло- та водопостачання.
«Ця зима стала найважчою в історії незалежної України через масовані атаки на критичну інфраструктуру. Наша відповідь — План енергетичної стійкості, який ми вже почали реалізовувати. Це не просто відновлення, а стратегічна перебудова системи на роки вперед, де ключову роль відіграватиме захист об’єктів та розбудова розподіленої генерації. Ми розраховуємо на австрійську експертизу, обладнання та фінансову підтримку, щоб зробити наші громади сильнішими», — наголосив Олексій Кулеба.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems