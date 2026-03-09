Україна та Австрія домовилися про спільну відбудову доріг та житла Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Україна та Австрія домовилися про спільну відбудову доріг та житла

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба провів зустріч із Федеральним міністром економіки, енергетики та туризму Австрії Вольфгангом Хаттманнсдорфером.

Про це пише Мінрозвитку

Олексій Кулеба та Вольфганг Хаттманнсфорфер підписали Лист про наміри у сфері дорожньої інфраструктури та житлового будівництва. Сторони домовилися про впровадження австрійських стандартів будівництва, спільне планування проєктів та регулярні двосторонні консультації для відбудови доріг державного значення та житла.

Українська сторона звернулася з пропозицією приєднатися до Фонду підтримки транспорту України (UTSF). Критичною потребою є відновлення доріг у прифронтових регіонах на півдні, а також — фізичних захист із використанням антидронових сіток.

На зустрічі також обговорили співпрацю в сфері машинобудування для залізниці, а також спеціальний рухомий склад для Укрзалізниці, за допомогою якого можна обслуговувати інфраструктуру. Також — додаткові потенційні проєкти у портах Дунайського регіону, залізниці, цивільної авіації.

Україна вдячна Австрії за підтримку в межах Дунайської комісії, зокрема щодо Реєстру збитків у регіоні Нижнього Дунаю та санкцій проти «тіньового флоту». Пріоритетом залишається модернізація портової інфраструктури Ізмаїла та Рені, а також розвиток Дунайської логістики. Україна відкрита до долучення австрійського бізнесу до інвестиційних проєктів у сферах судноплавства та портової розбудови.

Українська сторона презентувала План енергетичної стійкості. План фокусується на чотирьох напрямах: захисті об’єктів, розбудові розподіленої генерації, забезпеченні безперебійного тепло- та водопостачання.

«Ця зима стала найважчою в історії незалежної України через масовані атаки на критичну інфраструктуру. Наша відповідь — План енергетичної стійкості, який ми вже почали реалізовувати. Це не просто відновлення, а стратегічна перебудова системи на роки вперед, де ключову роль відіграватиме захист об’єктів та розбудова розподіленої генерації. Ми розраховуємо на австрійську експертизу, обладнання та фінансову підтримку, щоб зробити наші громади сильнішими», — наголосив Олексій Кулеба.

