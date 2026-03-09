0 800 307 555
ДПС назвала компанії-лідери зі сплати «податку на Google»

Казна та Політика
202
У січні-лютому 2025 року до бюджету було сплачено 3,5 млрд грн
З початку 2026 року до державного бюджету України надійшло понад 4,2 млрд грн податку на електронні послуги, відомого як «податок на Google».
Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Надходження зросли порівняно з минулим роком

За її словами, цьогорічні надходження на 0,7 млрд грн перевищують показник аналогічного періоду минулого року.
У січні-лютому 2025 року до бюджету було сплачено 3,5 млрд грн.
«Ці кошти сплачують особи — нерезиденти, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України та зареєстровані платниками ПДВ. Зокрема, у січні — лютому 2026 року сплачено: 38,5 млн євро та 52,1 млн доларів США», — зазначила вона.

Найбільші платники податку

На сьогодні платниками ПДВ вже зареєструвались 151 особа — нерезидент, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України.
Серед компаній, які сплачують податок на електронні послуги, лідерами є:
  • Apple;
  • Google;
  • Valve;
  • Meta;
  • Sony;
  • Etsy;
  • Netflix.
«Сплата такого податку є важливим елементом справедливого оподаткування цифрової економіки та сприяє додатковому наповненню Державного бюджету України», — додала Карнаух.

Довідка Finance.ua

  • обов’язок реєстрації платником ПДВ для нерезидентів виникає у разі, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України перевищує еквівалент 1 млн грн.
ПодаткиДПСGoogle
