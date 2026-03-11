Сертифікат водія замість ліцензії на авто: як Мінрозвитку ініціює реформу таксі Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Сертифікат водія замість ліцензії на авто: як Мінрозвитку ініціює реформу таксі

Міністерство розвитку громад та територій України розробило концепцію реформи ринку таксі. Реформа передбачає легалізацію діяльності водіїв, цифровізацію доступу до ринку та впровадження європейських стандартів безпеки і відповідальності.

Відповідний проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування перевезень пасажирів на таксі» покликаний вирішити системні проблеми галузі та вивести її з тіні.

«Сьогодні ми маємо парадоксальну ситуацію: офіційно в Україні близько 9,5 тисяч автівок, що використовуються як таксі, тоді як фактично на ринку працює понад 200 тисяч водіїв. Тобто понад 90% ринку перебуває в тіні. Це означає втрати для бюджету, відсутність соціальних гарантій для водіїв і мінімальні інструменти безпеки для пасажира. Наша мета — створити просту, цифрову і економічно вигідну модель легалізації, де водію дешевше працювати офіційно, ніж залишатися в тіні», — говорить віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Проблема: ринок, якого «офіційно не існує»

За офіційними даними, в Україні ліцензовано близько 9,5 тисяч транспортних засобів, що працюють як таксі та є у ліцензійних справах перевізників. Водночас експертна оцінка свідчить про понад 200 тис. активних водіїв на цифрових платформах, а частка «тіньового» ринку сягає близько 90%.

Чинна модель регулювання орієнтована на автопарки, а не на цифрові платформи, які фактично й надають відповідні послуги з перевезень.

Більше того, наявне регулювання створює бар’єри входу через обов’язкову реєстрацію ФОП і паперову бюрократію.

Також поточне законодавство не містить поняття «оператор платформи» та не надає громадам реальних важелів впливу на якість та безпеку перевезень.

У результаті держава не має повної картини ринку, водії працюють без належного соціального захисту (зокрема страхового стажу), а пасажири не мають гарантій безпек під час поїздки.

Новий статус водія: автомобільний самозайнятий перевізник

Реформа пропонує запровадити новий правовий статус — автомобільний самозайнятий перевізник.

Це фізична особа, яка:

працює без найманих працівників;

отримує замовлення виключно через онлайн-платформи;

може легально здійснювати перевезення без необхідності відкривати ФОП.

Таким чином спрощується вхід на ринок і створюються умови для добровільної легалізації.

Сертифікат водія замість ліцензії на авто

Замість ліцензії на транспортний засіб запроваджується персональний електронний Сертифікат водія.

Подання заяви здійснюється через Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки. Останній вже працює для всього комерційного транспорту — вантажівок та автобусів.

Щоб бути водієм таксі, необхідно відповідати кільком вимогам:

вік від 20 років;

стаж водіння не менше 2 років;

відсутність судимості;

наявність медичної довідки.

Сертифікат видається строком на 2 роки.

