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Відкрити 6 переговорних кластерів із ЄС у червні-липні: що думають в Уряді

Казна та Політика
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Відкрити 6 переговорних кластерів із ЄС у червні-липні: що думають в Уряді
Відкрити 6 переговорних кластерів із ЄС у червні-липні: що думають в Уряді
Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка переконаний, що намір ухвалити рішення щодо відкриття всіх шести кластерів в червні-липні поточного року є реалістичним і практичним.
Про це він заявив у Верховній Раді під час години запитань до уряду, його слова наводить «Інтерфакс-Україна».
Як зазначив Качка, на цей час є план провести друге засідання міжурядової комісії, конференції між Україною і Європейським Союзом і відкрити перший кластер в понеділок, 15 червня.
«Це дає можливість розпочати в ЄС підготовку до рішення про відкриття інших п’яти кластерів буквально на наступний день. Відповідно, намір прийняти всі рішення щодо всіх кластерів в червні-липні цього року на сьогоднішній день є реалістичним і практичним», — сказав він.
За словами віцепрем’єра, після чотирьох розглядів питання щодо відкриття першого кластера є розуміння, що ЄС досяг одностайності при прийнятті рішення щодо відкриття кластерів.
Качка наголосив, що відкриття кластерів — це початок фінального етапу вступу в ЄС і цей етап полягатиме в схваленні всіх необхідних законів.
Він нагадав, що в парламенті є близько ста законопроєктів, які готові для розгляду і схвалення, тому він закликав підтримати і активізувати цю роботу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ЄС
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