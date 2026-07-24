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Кабмін розпочав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік: міністерствам дали час до 31 липня

Казна та Політика
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Проєкт бюджету мають подати до Ради до 15 вересня
Проєкт бюджету мають подати до Ради до 15 вересня
Кабінет Міністрів розпочав підготовку проєкту Державного бюджету України на 2027 рік. Міністерства мають до 31 липня подати пропозиції щодо основних параметрів документа.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
За словами глави уряду, усі міністерства повинні в найкоротші терміни, до 31 липня, підготувати пропозиції щодо ключових параметрів проєкту держбюджету.

Проєкт бюджету мають подати до Ради до 15 вересня

Корецький наголосив, що уряд планує подати проєкт Державного бюджету до Верховної Ради до 15 вересня.
«Завдання уряду — подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк — до 15 вересня. Документ має відповідати нашим головним завданням — зміцненню обороноздатності, забезпеченню фінансової стійкості та продуманої соціальної політики», — зазначив прем’єр-міністр.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україна отримала другий транш у межах нової чотирирічної програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (Extended Fund Facility, EFF) у розмірі 503 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ), що еквівалентно близько 690 млн доларів США.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінБюджет
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