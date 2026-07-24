НБУ до 35-річчя Незалежності України випустить пам’ятну монету
- Вага дорогоцінного металу в чистоті — 62,2 грама;
- діаметр екземпляра — 50 міліметрів;
- категорія якості карбування — «Спеціальний анциркулейтед».
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