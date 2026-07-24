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НБУ до 35-річчя Незалежності України випустить пам’ятну монету

Казна та Політика
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НБУ до 35-річчя Незалежності України випустить пам’ятну монету
НБУ до 35-річчя Незалежності України випустить пам’ятну монету
24 серпня 2026 року, Україна відзначатиме 35-річчя Незалежності. До цієї знакової дати Нацбанк готує нову пам’ятну монету зі срібла 925 проби.
Про це йдеться в плані випуску нумізматичної продукції регулятора.
Тираж складе до 5 тисяч штук, а номінал — 20 гривень.
  • Вага дорогоцінного металу в чистоті — 62,2 грама;
  • діаметр екземпляра — 50 міліметрів;
  • категорія якості карбування — «Спеціальний анциркулейтед».
Випуск екземплярів «До 35-річчя Незалежності України» стане ще одним нагадуванням про шлях держави та визначну дату її новітньої історії, а в обігу новинка з’явиться вже в серпні.
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За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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