Зеленський повідомив, що незадоволений планами стійкості регіонів на зиму Сьогодні 18:10 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений темпами виконання планів стійкості регіонів у межах підготовки до осінньо-зимового періоду.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

Президент закликав регіони прискорити виконання планів

За словами Зеленського, особливу увагу необхідно приділити виконанню планів стійкості в усіх областях.

«Логістика, зерно, сільське господарство, енергетика — все це дуже важливі речі. Так само, як і плани стійкості, якими я, чесно кажучи, повністю не задоволений. Я бачив відсоток виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатися», — сказав президент.

Він наголосив, що всі регіони мають активізувати роботу над реалізацією цих планів.

22 липня Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, під час якої сторони обговорили оновлені підходи до кадрової політики уряду.

Окрему увагу приділили фіксації результатів виконання планів стійкості областей і громад.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.