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Зеленський повідомив, що незадоволений планами стійкості регіонів на зиму

Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений темпами виконання планів стійкості регіонів у межах підготовки до осінньо-зимового періоду.
Про це глава держави повідомив під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

Президент закликав регіони прискорити виконання планів

За словами Зеленського, особливу увагу необхідно приділити виконанню планів стійкості в усіх областях.
«Логістика, зерно, сільське господарство, енергетика — все це дуже важливі речі. Так само, як і плани стійкості, якими я, чесно кажучи, повністю не задоволений. Я бачив відсоток виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатися», — сказав президент.
Він наголосив, що всі регіони мають активізувати роботу над реалізацією цих планів.
22 липня Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, під час якої сторони обговорили оновлені підходи до кадрової політики уряду.
Окрему увагу приділили фіксації результатів виконання планів стійкості областей і громад.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Зеленський
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