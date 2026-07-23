«Гроші ходять за людиною». Кабмін запровадив нову модель фінансування соціальних послуг для ВПО та людей з інвалідністю Сьогодні 14:22 — Казна та Політика

Держава фінансуватиме потреби конкретної людини

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує нову модель фінансування соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання для внутрішньо переміщених осіб похилого віку й людей з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною».

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Держава фінансуватиме потреби конкретної людини

Нова модель є одним із ключових інструментів реалізації реформи деінституціалізації. Вона передбачає перехід від фінансування мережі закладів до фінансування потреб конкретного отримувача соціальних послуг.

Очікується, що це сприятиме розвитку ринку соціальних послуг, підвищенню їх доступності та якості, а також наблизить систему соціального захисту України до європейських підходів і вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Експериментальний проєкт продовжили до 2028 року

Відповідна постанова є продовженням експериментального проєкту, у якому бере участь вже 91 надавач соціальних послуг. З серпня 2024 року укладено договори з 675 особами — отримувачами послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання разом.

Прийняті зміни забезпечать безперервність надання соціальних послуг для чинних отримувачів і розширить доступ до них для нових.

Експериментальний проєкт триватиме до 7 серпня 2028 року.

Плани до кінця цього року

«Ми плануємо, що у 2026 році послугу підтриманого проживання отримають близько 3 тисяч людей. Державне фінансування буде спрямовано безпосередньо на забезпечення соціальних послуг для конкретної людини. Це зробить систему адресною, прозорою та орієнтованою на людину, яка має право жити в громаді, а не в закритих установах, і отримувати необхідну підтримку за місцем проживання», — зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.