Україна реформує фінмоніторинг, перевірку PEP і систему бенефіціарів Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Україна повернула до бюджету понад 1,6 млрд грн завдяки боротьбі з ухиленням від податків

У межах нової програми з Міжнародним валютним фондом Україна взяла на себе низку зобов’язань у сфері AML/CFT (протидія відмиванню коштів і фінансуванню тероризму). Вони зафіксовані в Меморандумі про економічну та фінансову політику, який є частиною програми з МВФ.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі.

За її словами, одним із ключових завдань, які МВФ ставить перед фіскальними органами, є ефективна протидія ухиленню від сплати податків. Водночас головним показником результативності такої роботи є не кількість відкритих кримінальних проваджень чи оголошених підозр, а сума коштів, повернутих до бюджету.

За перше півріччя 2026 року до державного та місцевих бюджетів уже відшкодовано понад 1,6 млрд грн.

Приклади відшкодування коштів до бюджету

Серед наведених прикладів:

майже 33 млн грн відшкодовано у справі підприємства, яке виконувало оборонні контракти та ухилилося від сплати податків. Обвинувальний акт уже передано до суду;

понад 98 млн грн сплатив забудовник, який систематично ухилявся від сплати земельного податку;

на Львівщині після викриття схеми штучного дроблення бізнесу через підконтрольних ФОПів до бюджету повернули ще 60,3 млн грн;

понад 25 млн грн відшкодовано у справі мережі магазинів на Закарпатті, де діяльність понад 50 торговельних точок була оформлена через десятки підконтрольних ФОПів.

Які зобов’язання Україна взяла перед МВФ у сфері AML/CFT

У межах нової програми з МВФ Україна задекларувала кілька ключових кроків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Зокрема, Національний банк України зобов’язався перевести перевірку політично значущих осіб (PEP) банками на ризик-орієнтований підхід, пропорційний реальному рівню ризику та в межах стандартів FATF.

Як зазначає Василевська-Смаглюк, це має зняти питання щодо випадків відмови політично значущим особам у банківському обслуговуванні через їхній PEP-статус. За її словами, такі випадки є поодинокими, однак відповідний пункт внесли до меморандуму, щоб усунути аргументи прихильників скасування довічного статусу PEP для посадовців. Вона також стверджує, що аналогічну норму було включено до закону про цифрові платформи, через що документ наразі не підписаний.

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Крім того, уряд зобов’язався реформувати систему розкриття кінцевих власників бізнесу (бенефіціарів). Це має зробити державні закупівлі прозорішими і допомогти виявляти конфлікт інтересів ще до підписання угоди, а не після того, як гроші вже витрачені.

Також функціонал системи фінансового моніторингу планують поширити на боротьбу з податковими злочинами. Функціонал AML-системи планують поширити на податковий контроль. Раніше система стеження за підозрілими фінансовими операціями працювала здебільшого проти відмивання грошей. Тепер її хочуть використовувати ще й для того, щоб викривати податкові махінації.

Окремо зазначається, що Держфінмоніторинг уже пройшов оцінку відповідності стандартам FATF за технічної підтримки МВФ. До кінця березня 2026 року уряд має підготувати план дій з усунення виявлених у цій оцінці прогалин.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в межах програми розширеного фінансування з МВФ після першого перегляду містить сім нових структурних маяків. Із них шість стосуються фіскальної сфери

У документі зазначається , що відбудова України після війни потребуватиме значних фінансових ресурсів. Тому уряд шукає механізми для збереження бюджетних доходів після завершення дії військового збору у розмірі 5%, який відповідно до законодавства стягуватиметься ще три роки після скасування воєнного стану.

Також МВФ пропонує Україні вже з 2027 року розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення.

Крім того, експерти МВФ рекомендували Національному банку розглянути можливість більшого послаблення курсу гривні для зменшення дефіциту поточного рахунку. НБУ визнав результати оцінки зовнішнього сектору, однак не погодився з висновком щодо масштабу дисбалансу реального ефективного обмінного курсу.

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