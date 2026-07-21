МВФ погодив Україні транш у розмірі 690 мільйонів доларів попри невиконання реформ Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

МВФ погодив Україні транш у розмірі 690 мільйонів доларів попри невиконання реформ

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Успішне завершення перегляду відкриває Україні доступ до другого траншу за програмою обсягом близько 690 млн доларів США.

Очікується, що кошти надійдуть найближчим часом. Після цього загальний обсяг фінансування, отриманого Україною в межах нової програми EFF, становитиме близько 2,2 млрд доларів США.

Виконання умов програми

У МВФ зазначили, що Україні вдалося зберегти макроекономічну та фінансову стабільність попри надзвичайно складні умови повномасштабної війни. Станом на кінець березня країна виконала всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі, передбачені програмою.

За результатами перегляду сторони також погодили оновлений графік реалізації структурних реформ, коригувальні заходи для усунення відставань і додаткові політичні зобов’язання, необхідні для подальшого виконання програми.

Водночас заяві на сайті МВФ сказано , що впровадження реформ уповільнилося, а кілька структурних контрольних показників було виконано із затримкою або не виконано.

«Органи влади погодилися на коригувальні дії та переглянули терміни ключових реформ, водночас підтверджуючи свої зобов’язання щодо виконання цілей програми у фіскальному, управлінському, антикорупційному, енергетичному та фінансовому секторах», — йдеться у заяві.

Крім того, всі кількісні критерії виконання на кінець березня та індикативні цілі були виконані, але цільовий показник чистих міжнародних резервів на кінець червня не був досягнутий, частково через вплив війни на Близькому Сході.

Які напрями залишаються пріоритетними

Серед ключових пріоритетів програми:

забезпечення фіскальної стійкості;

ефективне управління бюджетними ресурсами;

мобілізація внутрішніх доходів;

продовження реформ у податковій та митній сферах.

Окрема увага приділяється детінізації економіки, удосконаленню податкового адміністрування та протидії ухиленню від сплати податків. Реалізація цих заходів має сприяти створенню рівних умов для бізнесу, покращенню інвестиційного середовища та інтеграції України до єдиного ринку Європейського Союзу.

«Якщо дивитися у майбутнє поза межами війни, економічний успіх України залежатиме від прискорення реформ, що сприятимуть розвитку більш динамічного приватного сектору, зменшенню тіньової економіки, зміцненню врядування та верховенства права, поліпшенню інвестиційного клімату, поглибленню фінансових ринків і підтримці вступу до ЄС. Подальше впровадження реформ, а також потужна допомога з боку донорів матимуть вирішальне значення для збереження стабільності, підтримання зовнішнього фінансування та створення підґрунтя для успішного відновлення й відбудови. Готовність у разі потреби вживати додаткових заходів і надалі слугуватиме важливим буфером проти можливих подальших шоків», — заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва.

Що відомо про програму EFF для України

26 лютого 2026 року Рада виконавчих директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму EFF для України загальним обсягом близько 8,1 млрд доларів США.

У березні до державного бюджету надійшов перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів США.

Програма розрахована на 2026−2029 роки та враховує актуальні макроекономічні, фіскальні й безпекові виклики, з якими стикається Україна в умовах тривалої повномасштабної війни. Вона продовжує досягнення попередньої програми EFF, що діяла з березня 2023 року.

Міжнародний валютний фонд залишається третім найбільшим надавачем фінансової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення. Після надходження другого траншу за новою програмою загальна сума фінансування від МВФ за цей період становитиме близько 15,6 млрд доларів США.

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