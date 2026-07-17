Новий прем’єр-міністр провів першу розмову з МВФ: Україна очікує 690 млн доларів Сьогодні 15:22 — Казна та Політика

У разі схвалення перегляду Україна отримає черговий транш міжнародної фінансової допомоги у розмірі 690 млн доларів.

Новий прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів першу на посаді міжнародну телефонну розмову з першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Деном Кацем. Вони обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ, на якому розглянуть перегляд програми розширеного фінансування України (EFF).

Про це Сергій Корецький написав у соцмережі Х.

I held my first international call with @IMFNews First Deputy Managing Director Den Katz. We discussed preparations for the IMF Executive Board meeting on the first review of Ukraine’s Extended Fund Facility (EFF), which, as confirmed by the Fund, will take place on July 20.



The… — Sergii Koretskyi (@KoretskyiUA) July 16, 2026

МВФ розгляне перегляд програми EFF 20 липня

За словами Корецького, МВФ підтвердив, що засідання Виконавчої ради, на якому розглядатиметься перший перегляд програми, відбудеться 20 липня.

У разі схвалення перегляду Україна отримає черговий транш міжнародної фінансової допомоги у розмірі 690 млн доларів.

«Провів свою першу міжнародну розмову з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацем. Обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого перегляду програми розширеного фінансування України (EFF), яке, як підтвердили у Фонді, відбудеться 20 липня», — написав прем’єр-міністр.

Фінансування бюджету на 2027 рік

Корецький також подякував МВФ за підтримку України в умовах війни та зазначив, що Фонд продовжує відігравати важливу роль у координації міжнародної фінансової допомоги для України.

Крім того, сторони домовилися координувати подальші кроки щодо забезпечення фінансування державного бюджету України у 2027 році.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України. За його кандидатуру проголосували 289 народних депутатів. Під час виступу у Верховній Раді він заявив, що стійкість України тримається на двох основах — Силах оборони та людях, які попри війну залишаються в країні, працюють, відновлюють громади та підтримують економіку.

Після затвердження нового очільника Кабінету міністрів Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду. Частина міністрів зберегла свої посади, водночас у більшості відомств відбулися кадрові перестановки та реорганізація.

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