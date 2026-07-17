0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий прем’єр-міністр провів першу розмову з МВФ: Україна очікує 690 млн доларів

Казна та Політика
34
У разі схвалення перегляду Україна отримає черговий транш міжнародної фінансової допомоги у розмірі 690 млн доларів.
У разі схвалення перегляду Україна отримає черговий транш міжнародної фінансової допомоги у розмірі 690 млн доларів.
Новий прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів першу на посаді міжнародну телефонну розмову з першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Деном Кацем. Вони обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ, на якому розглянуть перегляд програми розширеного фінансування України (EFF).
Про це Сергій Корецький написав у соцмережі Х.

МВФ розгляне перегляд програми EFF 20 липня

За словами Корецького, МВФ підтвердив, що засідання Виконавчої ради, на якому розглядатиметься перший перегляд програми, відбудеться 20 липня.
У разі схвалення перегляду Україна отримає черговий транш міжнародної фінансової допомоги у розмірі 690 млн доларів.
«Провів свою першу міжнародну розмову з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацем. Обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого перегляду програми розширеного фінансування України (EFF), яке, як підтвердили у Фонді, відбудеться 20 липня», — написав прем’єр-міністр.

Фінансування бюджету на 2027 рік

Корецький також подякував МВФ за підтримку України в умовах війни та зазначив, що Фонд продовжує відігравати важливу роль у координації міжнародної фінансової допомоги для України.
Крім того, сторони домовилися координувати подальші кроки щодо забезпечення фінансування державного бюджету України у 2027 році.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України. За його кандидатуру проголосували 289 народних депутатів. Під час виступу у Верховній Раді він заявив, що стійкість України тримається на двох основах — Силах оборони та людях, які попри війну залишаються в країні, працюють, відновлюють громади та підтримують економіку.
Після затвердження нового очільника Кабінету міністрів Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду. Частина міністрів зберегла свої посади, водночас у більшості відомств відбулися кадрові перестановки та реорганізація.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінМВФБюджет
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems