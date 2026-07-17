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У застосунку Резерв+ з’явилася нова можливість

Особисті фінанси
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У застосунку Резерв+ з’явилася нова можливість
У застосунку Резерв+ з’явилася нова можливість
Міноборони спростило вступ до війська: нові контракти тепер доступні через Резерв+.
Про це пише Міноборони.
У застосунку Резерв+ з’явилася можливість подати заявку на вакансії, за якими укладають нові контракти у Силах оборони України.
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Військовозобов’язані можуть обрати напрям служби, переглянути доступні вакансії та повідомити рекрутера про бажання укласти контракт із визначеним строком служби.
Нові контракти передбачають чіткі терміни проходження служби та гарантоване право на відстрочку після їх завершення.

У Резерв+ доступні три типи контрактів

  • піхотно-штурмовий (14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військових),
  • бойовий (24 місяці)
  • базовий (24 місяці).

Що після закінчення контракту

Після завершення контракту військовослужбовці отримують право на відстрочку від мобілізації. Базовий термін становить шість місяців, а для учасників бойових дій і військових із попереднім досвідом служби передбачені додаткові гарантії.

Як подати заявку

Щоб подати заявку, потрібно зайти в розділ «Вакансії», обрати відповідну посаду, зазначити бажання укласти новий контракт і надіслати відгук.
Після цього рекрутер зв’яжеться з кандидатом для співбесіди, а в разі позитивного рішення контракт підписують офлайн.
У Міністерстві оборони повідомили, що користувачі Резерв+ вже подали понад 2 тисячі заявок із позначкою про бажання укласти новий контракт. Також чинні військовослужбовці можуть оформити новий контракт через застосунок Армія+.
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Нові контракти — частина комплексної Трансформації Сил оборони України, яка передбачає перехід до чітких і зрозумілих правил служби для кожного захисника і захисниці. Детальніше про трансформацію — на сайті.
Раніше ми писали, що для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, діють додаткові вимоги під час оформлення закордонного паспорта. Разом із пакетом документів необхідно подати електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».
Оформлення закордонного паспорта для громадян України від 14 років передбачає особисту подачу заяви-анкети. Її формує консул у присутності заявника, після чого документ потрібно перевірити та підписати.
За матеріалами:
Finance.ua
АрміяРезерв+
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