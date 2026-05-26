0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Наукові працівники тепер можуть отримати відстрочку через Резерв+

52
Резерв+ розширив перелік онлайн-відстрочок
Резерв+ розширив перелік онлайн-відстрочок
У застосунку Резерв+ розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Як отримати відстрочку

Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) про:
  • основне місце роботи;
  • зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;
  • право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти;
  • роботу на посаді, що входить до переліку наукових.
Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена в ЄДЕБО як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію.
Місце для вашої реклами
Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх апаратів.
Відстрочка у Резерв+, як і раніше, доступна для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої і професійної освіти, а також науковців, які залучені до освітнього процесу.

Як оформити відстрочку в Резерв+ онлайн

Електронна послуга працює в автоматичному режимі. Щоб надіслати запит, потрібно:
  1. Авторизуватися в мобільному застосунку Резерв+.
  2. Знайти потрібний розділ: вибрати категорію «Працівники вищої та профосвіти, науковці» та натисути кнопку подачі запиту.
  3. Система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у державних реєстрах і надішле повідомлення з результатом.
Якщо інформація в ЄДЕБО актуальна і відповідає вимогам, то відстрочку буде оформлено автоматично.

Що робити, якщо система видала відмову

У разі виникнення помилки чи неможливості оформити відстрочку онлайн, не потрібно одразу йти до ТЦК. Першочергово потрібно звернутися до свого роботодавця (кадрової служби чи адміністрації закладу). Найімовірніше, дані в системі ЄДЕБО застаріли, і їх потрібно оновити.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що більшість отриманих відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично — без повторних заяв і звернень до ЦНАП. Актуальний статус відстрочки відображається у застосунку Резерв+. Наразі діє автоматичне продовження відстрочок для 22 категорій громадян.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВідстрочкаРезерв+МіноборониВійськовий облік
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems