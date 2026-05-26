Наукові працівники тепер можуть отримати відстрочку через Резерв+

Резерв+ розширив перелік онлайн-відстрочок

У застосунку Резерв+ розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Як отримати відстрочку

Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) про:

основне місце роботи;

зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;

право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти;

роботу на посаді, що входить до переліку наукових.

Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена в ЄДЕБО як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію.

Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх апаратів.

Відстрочка у Резерв+, як і раніше, доступна для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої і професійної освіти, а також науковців, які залучені до освітнього процесу.

Як оформити відстрочку в Резерв+ онлайн

Електронна послуга працює в автоматичному режимі. Щоб надіслати запит, потрібно:

Авторизуватися в мобільному застосунку Резерв+. Знайти потрібний розділ: вибрати категорію «Працівники вищої та профосвіти, науковці» та натисути кнопку подачі запиту. Система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у державних реєстрах і надішле повідомлення з результатом.

Якщо інформація в ЄДЕБО актуальна і відповідає вимогам, то відстрочку буде оформлено автоматично.

Що робити, якщо система видала відмову

У разі виникнення помилки чи неможливості оформити відстрочку онлайн, не потрібно одразу йти до ТЦК. Першочергово потрібно звернутися до свого роботодавця (кадрової служби чи адміністрації закладу). Найімовірніше, дані в системі ЄДЕБО застаріли, і їх потрібно оновити.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що більшість отриманих відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично — без повторних заяв і звернень до ЦНАП. Актуальний статус відстрочки відображається у застосунку Резерв+. Наразі діє автоматичне продовження відстрочок для 22 категорій громадян.

