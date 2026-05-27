ЄС готує найбільший в історії штраф для Google

Європейський Союз планує накласти на Google штраф у розмірі кількох сотень мільйонів євро. Рішення щодо штрафу вже перебуває на фінальному етапі й може бути оголошене до початку літніх канікул у європейських інституціях.
Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

За що можуть оштрафувати Google

Розслідування проти Alphabet, до складу якої входить Google, офіційно стартувало у березні 2025 року. Європейські регулятори підозрюють компанію у тому, що вона:
  • надає перевагу власним сервісам у результатах пошуку;
  • послаблює конкурентів;
  • порушує правила чесної конкуренції.
Справу розглядають у межах Закону про цифрові ринки (DMA), який у ЄС створили для обмеження впливу найбільших технологічних компаній світу.
Речник Єврокомісії Томас Реньє зазначив, що Брюссель насамперед зацікавлений у тому, щоб компанія виконувала правила, а не просто платила штрафи. Проте він наголосив, що ЄС без вагань перейде до жорстких санкцій, якщо компромісу не буде досягнуто. До слова, цей штраф стане найбільшим фінансовим покаранням, яке ЄС колись накладав за порушення Закону про цифрові ринки.

Реакція Google

У Google натомість різко розкритикували вимоги європейського законодавства.
Компанія стверджує, що зміни, які вже довелося внести у пошуковик через DMA, нібито суттєво погіршили якість сервісу для користувачів у Європі.
«Зміни, які ми вже внесли до Пошуку в рамках DMA, є найбільшим погіршенням якості продукту в історії, створюючи другосортний досвід для європейців на користь кількох егоїстичних скаржників», — заявив представник компанії.
За матеріалами:
Телеканал 24
