Raiffeisen вимагає €3,15 млрд від російської компанії: що вирішив суд

Регіональний суд у Відні заочно зобов’язав російську компанію Rasperia, яка перебуває під санкціями Європейського Союзу, виплатити Raiffeisen Bank International (RBI) близько €3,15 млрд ($3,60 млрд) компенсації.

Про це пише Reuters.

Rasperia має чотири тижні на оскарження

Як зазначається, Rasperia має чотири тижні, щоб оскаржити рішення суду. Якщо компанія не подасть апеляцію, рішення набуде чинності, після чого RBI звернеться до австрійського регулятора фінансового ринку із проханням розморозити активи Rasperia в Австрії. Це дозволить банку домагатися виконання рішення щодо виплати компенсації.

До заморожених у межах санкцій ЄС активів належать 28,5 млн акцій австрійської будівельної групи Strabag, дивіденди, нараховані з 2021 року, а також кошти від скорочення капіталу, проведеного у березні 2024 року.

«Ми несемо відповідальність перед акціонерами Raiffeisen Bank International за ефективне врегулювання збитків, яких було завдано в росії. Таке рішення є важливим кроком у цьому процесі», — заявив генеральний директор RBI Міхаель Голлерер.

Через що виникла суперечка

Позов RBI пов’язаний із невдалою угодою 2023 року, у межах якої російський підрозділ банку планував придбати частку Rasperia у Strabag. Згодом від угоди відмовилися через побоювання щодо можливих санкційних ризиків.

Після цього російський суд зобов’язав російську дочірню компанію RBI виплатити Rasperia €2 млрд компенсації.

У відповідь австрійський банк почав домагатися компенсації за рахунок заморожених активів Rasperia в Австрії.