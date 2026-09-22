ПриватБанк виставив на продаж стадіон «Дніпро-Арена» за 140,7 млн грн Сьогодні 07:21 — Фондовий ринок

ПриватБанк виставив на відкритий аукціон у системі «Прозорро.Продажі» один із найбільших спортивних об’єктів Дніпра — футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та учбово-тренувальну базу. Стартова ціна лота становить 140 701 416 грн.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Об’єкти були набуті банком у рахунок погашення заборгованості за кредитами, виданими до націоналізації ПриватБанку, і не використовуються в його основній діяльності.

Коли відбудеться аукціон

Дата аукціону — 6 жовтня 2026 року, гарантійний внесок для участі — 7 035 070,80 грн (5% від стартової ціни лота).

Подати пропозицію, взяти участь в аукціоні та стежити за перебігом торгів можна на сайті Прозорро.Продажі.

Реалізація стадіону «Дніпро-Арена» та учбово-тренувальної бази передбачена Стратегією та оперативним планом управління проблемними активами, затвердженими рішенням Наглядової ради ПриватБанку.

Які вимоги до потенційних покупців

Продаж відбувається виключно через відкриту конкурентну процедуру.

Важливо також, що потенційні покупці мають не перебувати під санкціями, не бути пов’язаними з юрисдикціями неприйнятно високого ризику, не мати корупційних правопорушень, не бути причетними до фінансування тероризму та відмивання коштів, не бути зареєстрованими в офшорних зонах з непрозорою структурою власності, не бути приналежними до олігархів та минулих керівників або власників банку.

Продаж відбувається виключно через відкриту конкурентну процедуру.

Що входить до «Дніпро-Арени»

«Дніпро-Арена» — футбольний стадіон європейського класу в Дніпрі, розрахований на 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році. Стадіон розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Херсонська, 7.

До комплексу входять футбольне поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерна зала, тренерські кімнати, приміщення для представників медіа та суддів, VIP-ложа на 296 місць, ресторан на 550 місць та автостоянки на 19 місць для автобусів та 326 місць для автомобілів.

Поле обладнане системами підігріву й автоматичного поливу та освітленням для проведення матчів у вечірній час.

«Дніпро-Арена» — футбольний стадіон європейського класу в Дніпрі

Що входить до учбово-тренувальної бази

Учбово-тренувальна база розташована в лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ у місті Дніпрі. Вона була побудована у 1971 році та реконструйована у 2010-му. Місцезнаходження тренувальної бази: м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича, 12 та 14.

До її складу входять три поля зі штучним та чотири поля з натуральним покриттям, крите футбольне поле зі штучним покриттям і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси.

Також комплекс включає медико-відновлювальний центр, конференц-залу, приміщення для тренерського складу, басейн, тренажерну залу, сауну та душові.

Учбово-тренувальна база розташована в лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ у місті Дніпрі