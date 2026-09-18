російські активи «Ашан», Nestle та колишнього Leroy Merlin передали під тимчасове управління Сьогодні 14:27 — Фондовий ринок Під тимчасове управління «Л.Е.В. Менеджмент» передали російські активи французької Auchan та швейцарської Nestle

Президент росії володимир путін підписав указ про передачу російських активів Auchan, Nestle та колишнього Leroy Merlin під тимчасове управління АТ «Л.Е.В. Менеджмент». Документ підписали 17 вересня та оприлюднили на порталі нормативно-правової інформації.

Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на російське агентство «Интерфакс».

Які активи передали під управління

Згідно з указом, під тимчасове управління «Л.Е.В. Менеджмент» передали російські активи французької Auchan та швейцарської Nestle.

Також ця структура отримала контроль над активами FM Logistics, Bati Logistics та ТОВ «Ле Монлід» — російською юридичною особою, яка раніше працювала під брендом Leroy Merlin.

російські ЗМІ зазначають, що йдеться саме про тимчасове управління. Це формально не означає зміни власника активів, однак передана структура отримує можливість здійснювати права власника щодо них.

«Л.Е.В. Менеджмент» отримала 100% часток російських компаній Auchan і «Лемана ПРО», а також 100% акцій ТОВ «Нестле росія».

Що відомо про російський бізнес Auchan, Nestle та Leroy Merlin

За даними російських реєстрів, російське ТОВ «Ашан» працює з 2002 року. Мережа наразі налічує 230 магазинів у 100 містах.

Nestle працює в росії з 1994 року. Компанії належать шість виробничих майданчиків у різних регіонах країни. У 2021 році сукупна виручка чотирьох основних юридичних осіб Nestle в росії становила 29,94 млрд рублів.

російський бізнес Leroy Merlin у 2023 році перейшов до місцевого менеджменту, після чого юридична особа змінила назву на «Ле Монлід», а магазини почали працювати під брендом «Лемана ПРО». У грудні 2023 року 99,99% російської юридичної особи придбала зареєстрована в ОАЕ Scenari Holding LP, тоді як французька група Adeo зберегла 0,007%.

Що відомо про «Л.Е.В. Менеджмент»

АТ «Л.Е.В. Менеджмент» зареєстрували в Москві у жовтні 2024 року. Її генеральним директором є Андрій Краюшкін, а інформація про власників компанії не розкрита.

За даними «Интерфаксу», судячи з оприлюдненої звітності за 2025 рік, на той момент компанія не вела активної діяльності.

російський портал РБК також повідомляє, що статутний капітал «Л.Е.В. Менеджмент» становить 15 тисяч рублів, а основним видом діяльності компанії заявлено консультування з питань комерційної діяльності та управління.