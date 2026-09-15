ПАРТНЕРСЬКА Зручно і швидко: понад 70% кредитів готівкою в Ідея Банку оформлюють через застосунок O. Bank Сьогодні 13:10 — Кредит&Депозит Зручно і швидко: понад 70% кредитів готівкою в Ідея Банку оформлюють через застосунок O. Bank

Ідея Банк — лідер ринку споживчого кредитування, і продовжує активно розвивати такі напрями, як карткові кредити та кредити готівкою, а також видає беззаставні кредити мікропідприємцям. За сім місяців 2026 року загальний кредитний портфель банку збільшився до 9,8 млрд грн — приріст від початку року становить 33%.

Загальний кредитний портфель Ідея Банку за січень-вересень зріс до 9,8 млрд грн. Про це повідомив член правління, директор із розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий.

Активними темпами банк видає кеш-кредити, обсяг яких на початок вересня 2026 року сягнув 4,06 млрд грн, а приріст — 32,5%. Тим часом, як обсяг портфелю кредитних карток від початку року збільшився на 23,6% — до 4,03 млрд грн. Також банк активно нарощує кредитування ФОПів: обсяг портфелю таких позик на 1 вересня перевищив 526 млн грн, збільшившись на 15% від початку 2026 року.

«Наша конкурентна перевага полягає в поєднанні швидкості, доступності та прозорості процесу кредитування. Ми пропонуємо кредитні програми на суму до 500 тисяч гривень. У багатьох випадках попереднє рішення клієнт отримує протягом однієї хвилини. Для більшості клієнтів базовий пакет документів обмежується паспортом та ІПН, хоча в окремих випадках банк може запросити й додаткову інформацію для ухвалення рішення», — розповів член правління, директор із розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий.

За його словами, технології банку дають змогу клієнту подавати заявку на отримання кредиту у будь-який зручний спосіб: дистанційно — в мобільному застосунку O. Bank, за номером контакт-центру або у відділенні. Так само клієнт може обирати і спосіб отримання кредитних коштів: за кілька хвилин на будь-який рахунок у мобільному застосунку або готівкою у відділенні банку. «Клієнт навіть може надіслати заявку в O. Bank, а отримати кошти у відділенні, і навпаки», — зазначив Володимир Малий.

Більшу частину кредитів (від початку 2026 року це понад 70%) клієнти оформлюють саме дистанційно — через мобільний застосунок O. Bank без необхідності відвідувати відділення. Це особливо важливо для людей, які цінують швидкість та комфорт у взаємодії з банком.

Нині Ідея Банк розвиває лінійку кредитних продуктів під різні життєві потреби клієнтів: від класичних кеш-кредитів до програм рефінансування й спеціальних рішень, які передбачають можливість отримання вигідніших умов за підтвердження цільового використання коштів. Ідея Банк — один із небагатьох українських банків, який кредитує фізичних осіб до 74 років.

За словами Володимира Малого, такий підхід дозволяє підібрати фінансове рішення відповідно до конкретної потреби клієнта. «Сьогодні клієнт обирає не просто кредитний продукт. Він обирає поєднання зрозумілих умов, швидкого сервісу, надійності банку та комфортного цифрового досвіду. Саме на цих принципах ми будуємо розвиток кредитного бізнесу в Ідея Банку», — зазначив Володимир Малий.

Щодо кредитних карток, то, за словами експерта Ідея Банку, сучасні банки конкурують у сегменті кредитних карток уже не лише розміром кредитного ліміту чи процентною ставкою. Для клієнта стають важливі й інші аспекти картки: тривалість пільгового періоду, швидкість отримання та збільшення ліміту, зручність мобільного застосунку, можливість самостійно керувати кредитом, програми лояльності, кешбек.

«О.Картка від Ідея Банку поєднує ці можливості з досить широкою фінансовою пропозицією: кредитний ліміт може становити до 500 тисяч гривень, а пільговий період — до 92 днів. Через O. Bank клієнт може контролювати свою картку та кредитну заборгованість дистанційно. Ми прагнемо, щоб О. Картка була не просто джерелом додаткових коштів, а зручним щоденним фінансовим інструментом», — розповів член правління, директор із розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий.

Окремий напрям розвитку кредитування в Ідея Банку — це кредитування малих підприємств. У межах продуктової пропозиції кредитування ФОПів Ідея Банк пропонує кредит на термін до трьох років, до 1 млн грн, з відсотковою ставкою — 0,01%, разовою комісією — 1,1% і щомісячною — 2,2% річних.