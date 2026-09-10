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5 помилок, через які вам можуть відмовити у кредиті

Кредит&Депозит
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Відмова у кредиті
Відмова у кредиті
Кредитна історія може суттєво вплинути на рішення банку щодо нової позики. Тому перед оформленням кредиту варто переконатися, що попередні зобов’язання обслуговувалися належним чином і не створюють проблем для отримання нової позики.
Про це йдеться у статті Finance.ua.

Що потрібно робити позичальнику

Щоб уникнути відмови в кредиті через кредитну історію, варто дотримуватися кількох простих правил.
1. Перевіряйте кредитну історію перед поданням заявки. Це допоможе переконатися, що в ній немає проблем, які можуть вплинути на рішення кредитора.
2. Не допускайте прострочень. Важливо стежити за датами платежів відповідно до графіка погашення кредиту. Навіть невелика затримка може негативно вплинути на кредитну історію.
3. Контролюйте погашення кредитів. Після повного погашення позики бажано отримати підтвердження від кредитора, а через певний час перевірити, як закритий договір відображається у кредитній історії.
4. Не подавайте одразу кілька заявок у різні банки. Така поведінка може бути сприйнята як підвищена потреба у коштах і стати причиною відмови у кредитуванні.
5. Не допускайте надмірного кредитного навантаження. Якщо у позичальника вже є кілька кредитів, навіть своєчасне їх погашення не гарантує схвалення ще однієї позики. Новий кредит може створити надмірне фінансове навантаження та призвести до затримок із платежами.
Тому перед оформленням нової позики краще спочатку повністю погасити один із чинних кредитів і лише після цього брати новий. Серйозне ставлення до обслуговування кредитів допоможе уникнути проблем із кредитуванням у майбутньому.
Що робити, якщо знайшли помилку у своїй кредитній історії — читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КредитиКредитна історія
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