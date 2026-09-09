«Власна справа 2.0»: гранти для бізнесу зросли до 2,5 млн грн (умови) Сьогодні 15:05 — Кредит&Депозит Нові умови для підприємництва

В Україні стартувала оновлена програма «Власна справа 2.0», яка передбачає нову систему фінансування, додаткові надбавки до базової суми та окремі умови для пріоритетних галузей, ветеранів, ВПО й бізнесу на прифронтових територіях.

Програму реалізують Міністерство економіки та довкілля України, Міністерство цифрової трансформації України та Державна служба зайнятості.

Подати заявку за новими правилами через портал «Дія» можна з 9 вересня.

На першому етапі заявки приймаються для реалізації через Sense Bank. За кілька днів така можливість має з’явитися в Ощадбанку, а згодом — у ПриватБанку

Директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що оновлення умов є продовженням програми «Власна справа», яку розвивають із червня 2022 року. За чотири роки нею скористалися понад 42 тис. бізнесів, які відкривалися або розвивалися під час повномасштабної війни.

За її словами, програма зберігає стабільність, але тепер передбачає гнучку систему бонусів і фокус на пріоритетні галузі. Це, як зазначила Жовтяк, має допомогти компаніям швидше розвиватися та відбудовувати прифронтові регіони.

Скільки можна отримати на започаткування або масштабування бізнесу

Оновлена програма дає підприємцям більше можливостей для вибору строку реалізації бізнес-проєкту. Його можна встановити на 2, 3 або 5 років.

Сума гранту складається з базової суми та додаткових надбавок, які нараховуються за виконання визначених умов.

Передбачено два основні рівні фінансової підтримки:

для започаткування бізнесу — базова сума 100 — 300 тис. грн, максимальна з урахуванням надбавок — 500 тис. грн. Створювати нові робочі місця не обов’язково. Головне зобов’язання — у разі схвалення заявки зареєструвати ФОП або юридичну особу (ТОВ), а для ветеранів — суб’єкт ветеранського підприємництва протягом 20 календарних днів;

максимальна з урахуванням надбавок — 500 тис. грн. Створювати нові робочі місця не обов’язково. Головне зобов’язання — у разі схвалення заявки зареєструвати ФОП або юридичну особу (ТОВ), а для ветеранів — суб’єкт ветеранського підприємництва протягом 20 календарних днів; для масштабування бізнесу — базова сума 0,5 — 1,5 млн грн, максимальна з урахуванням надбавок — 2,5 млн грн. Обов’язковою умовою є створення щонайменше 1 нового робочого місця. Документи на відкриття рахунку та договір мають бути підписані протягом 10 робочих днів.

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За що можна отримати додаткові надбавки

Нова система передбачає можливість збільшити базову суму гранту за рахунок стимулюючих надбавок. Якщо бізнес одночасно відповідає кільком критеріям, відповідні відсотки додаються один до одного.

+5% можуть отримати підприємці віком від 18 до 25 років включно.

+20% передбачено для:

суб’єктів ветеранського підприємництва;

платників ПДВ;

власників чинного патенту на винахід та/або корисну модель, безпосередньо пов’язані з реалізацією гранту;

ВПО з досвідом підприємницької діяльності понад 6 місяців до переміщення або релокованих підприємств;

бізнесів за умови створення двох нових робочих місць.

+30% можуть отримати:

бізнеси на прифронтових територіях або у місті Славутич Київської області;

підприємства, які спрямовують кошти на відновлення активів, знищених або пошкоджених внаслідок збройної агресії рф.

Найбільша надбавка — +50% — передбачена для підприємств, які працюють у пріоритетних секторах економіки.

Які галузі вважаються пріоритетними

До пріоритетних секторів у межах оновленої програми віднесли:

промисловість, зокрема харчову;

енергетику, у тому числі комунальну сферу;

транспорт і логістику;

агропромисловий комплекс, включно з переробкою;

оборонно-промисловий комплекс та кібербезпеку;

високотехнологічне виробництво подвійного призначення у частині приладобудування та суміжних виробництв;

будівництво та інфраструктурне відновлення, включно з виробництвом будівельних матеріалів;

інформаційні технології та цифрові продукти й послуги;

циркулярну економіку та перероблення відходів;

економіку догляду — догляд, реабілітацію та соціальні послуги;

креативні індустрії з високою доданою вартістю;

дошкільну та позашкільну освіту, а також освітні ініціативи, зокрема гуртки;

спорт, здоровий спосіб життя та локальні розважальні проєкти;

готелі, ресторани та організації харчування за умови використання локальної продукції та реалізації заходів соціальної інтеграції.

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На що можна витратити грантові кошти

Оновлений порядок також визначає допустимі напрями використання грошей та встановлює граничну частку витрат.

Зокрема, кошти можна спрямувати на:

обладнання, виробничі активи та транспорт — до 100%;

дизайн пакування та створення контенту — до 50%;

оренду приміщень і земельних ділянок — до 25%;

програмне забезпечення — до 25%;

технічне налаштування — до 20%;

реєстрацію торгових марок і патентування — до 20%;

маркетинг і розвиток бренду — до 10%;

оренду обладнання — до 10%;

розробку сайтів та автоматизацію процесів — до 10%.

Які зобов’язання має грантоотримувач

Грант надається як безповоротна допомога, однак отримувач має виконати встановлені умови.

Загальна сума сплачених податків, зборів і ЄСВ за підприємця та його працівників протягом строку реалізації проєкту має бути не меншою за суму отриманого гранту.

Якщо умовами гранту передбачене створення робочих місць, працевлаштування потрібно забезпечити протягом трьох місяців після отримання фінансування. Працівники мають бути працевлаштовані на строк від 18 до 54 місяців залежно від тривалості проєкту.

Для гранту на масштабування створення щонайменше одного робочого місця є обов’язковим.

Окремо передбачили умову на випадок знищення придбаного за грантові кошти майна через збройну агресію рф. У такому разі сума гранту не підлягає поверненню державі, а грантоотримувач отримує право повторно подати заявку на отримання гранту.