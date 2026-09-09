«Власна справа 2.0»: гранти для бізнесу зросли до 2,5 млн грн (умови)
Скільки можна отримати на започаткування або масштабування бізнесу
- для започаткування бізнесу — базова сума 100 — 300 тис. грн, максимальна з урахуванням надбавок — 500 тис. грн. Створювати нові робочі місця не обов’язково. Головне зобов’язання — у разі схвалення заявки зареєструвати ФОП або юридичну особу (ТОВ), а для ветеранів — суб’єкт ветеранського підприємництва протягом 20 календарних днів;
- для масштабування бізнесу — базова сума 0,5 — 1,5 млн грн, максимальна з урахуванням надбавок — 2,5 млн грн. Обов’язковою умовою є створення щонайменше 1 нового робочого місця. Документи на відкриття рахунку та договір мають бути підписані протягом 10 робочих днів.
За що можна отримати додаткові надбавки
- суб’єктів ветеранського підприємництва;
- платників ПДВ;
- власників чинного патенту на винахід та/або корисну модель, безпосередньо пов’язані з реалізацією гранту;
- ВПО з досвідом підприємницької діяльності понад 6 місяців до переміщення або релокованих підприємств;
- бізнесів за умови створення двох нових робочих місць.
- бізнеси на прифронтових територіях або у місті Славутич Київської області;
- підприємства, які спрямовують кошти на відновлення активів, знищених або пошкоджених внаслідок збройної агресії рф.
Які галузі вважаються пріоритетними
- промисловість, зокрема харчову;
- енергетику, у тому числі комунальну сферу;
- транспорт і логістику;
- агропромисловий комплекс, включно з переробкою;
- оборонно-промисловий комплекс та кібербезпеку;
- високотехнологічне виробництво подвійного призначення у частині приладобудування та суміжних виробництв;
- будівництво та інфраструктурне відновлення, включно з виробництвом будівельних матеріалів;
- інформаційні технології та цифрові продукти й послуги;
- циркулярну економіку та перероблення відходів;
- економіку догляду — догляд, реабілітацію та соціальні послуги;
- креативні індустрії з високою доданою вартістю;
- дошкільну та позашкільну освіту, а також освітні ініціативи, зокрема гуртки;
- спорт, здоровий спосіб життя та локальні розважальні проєкти;
- готелі, ресторани та організації харчування за умови використання локальної продукції та реалізації заходів соціальної інтеграції.
На що можна витратити грантові кошти
- обладнання, виробничі активи та транспорт — до 100%;
- дизайн пакування та створення контенту — до 50%;
- оренду приміщень і земельних ділянок — до 25%;
- програмне забезпечення — до 25%;
- технічне налаштування — до 20%;
- реєстрацію торгових марок і патентування — до 20%;
- маркетинг і розвиток бренду — до 10%;
- оренду обладнання — до 10%;
- розробку сайтів та автоматизацію процесів — до 10%.
Які зобов’язання має грантоотримувач
«Банки змагаються у здатності запропонувати клієнту зручний, швидкий та зрозумілий сервіс», — експерт Ідея Банку про споживчі кредити
ПартнерськаЕквайринг для ФОП у 2026 році: як не переплачувати за комісії
Помилки в кредитній історії: як їх оскаржити та уникнути відмови в позиці
Ощадбанк видав 10 млн євро кредиту на три сонячні електростанції
НБУ ухвалив новий пакет підтримки бізнесу
Українці стали брати більші суми мікрокредитів: скільки вже заборгували