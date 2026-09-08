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Ощадбанк видав 10 млн євро кредиту на три сонячні електростанції

Кредит&Депозит
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Ощадбанк видав 10 млн євро кредиту на три сонячні електростанції
Ощадбанк видав 10 млн євро кредиту на три сонячні електростанції
Ощадбанк виділив €10,34 млн компанії «Еко-Фотуре «Камʼянка» на будівництво трьох сонячних станцій і потужного накопичувача енергії у Хмельницькій області.
Про це йдеться у пресрелізі держбанку, пише Дело.
Загальна потужність трьох СЕС становитиме 18,322 МВт. Також у межах проєкту встановлять систему накопичення енергії потужністю 50 МВт. Після введення комплексу в експлуатацію очікується виробництво до 22,6 тис. МВт·год електроенергії на рік.
За словами членкині правління Ощадбанку, відповідальної за ММСБ, Наталі Буткової-Вітвіцької, малий і середній бізнес дедалі частіше інвестує не лише в резервне енергопостачання, а й у нові генерувальні потужності.
«Від початку року Ощадбанк профінансував будівництво сонячних електростанцій загальною потужністю 42,6 МВт майже на 850 млн грн», — зазначила вона.
Будівництвом займатиметься ТОВ «Солар Стальконструкція» — українська вертикально інтегрована компанія, що спеціалізується на проєктуванні, будівництві та управлінні проєктами сонячної енергетики та систем зберігання енергії. Компанія працює на ринку з 2012 року, має досвід реалізації більше 5 ГВт проєктів та веде свою діяльність у 20 країнах світу.
ТОВ «Еко-Фотуре «Камʼянка» — це українська компанія у сфері відновлюваної енергетики, яка спеціалізується на виробництві електроенергії та реалізує масштабні проєкти із будівництва сонячних електростанцій (СЕС).
За матеріалами:
Finance.ua
Ощадбанк
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