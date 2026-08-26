Українці тримають у банках рекордні 1,75 трлн грн Сьогодні 08:18 — Кредит&Депозит

Заощадження у банку

Українці продовжують збільшувати обсяг коштів, які зберігають у банках. Станом на 1 серпня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з ФОП, досягла 1,750 трлн грн. За місяць цей показник зріс на 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Валютні вклади зростають, гривневі — скорочуються

Найбільша частина коштів українців зберігається у гривні — 1 155 млрд грн. Водночас за липень обсяг таких вкладів зменшився на 1,9 млрд грн.

Натомість валютні депозити за місяць зросли на 3,2 млрд грн і на 1 серпня становили 595,6 млрд грн.

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Окремо ФГВФО відзначає роль підприємців: частка ФОП серед вкладників залишається на рівні 3,2%, однак на них припадає 11,7% загальної суми вкладів. Обсяг коштів ФОП зріс до 204,7 млрд грн. Їхні вклади також підпадають під гарантії Фонду.

Де зберігається найбільше грошей

Найбільша частка коштів припадає на вклади від 10 тис. до 200 тис. грн — 25,92%. Ще 20,73% становлять вклади від 200 тис. до 600 тис. грн.

Водночас значний обсяг коштів зосереджений на великих депозитах: вклади понад 5 млн грн займають 16,43% загальної суми.

За типом банків найбільша частка вкладів припадає на установи з державною часткою — 60,05%. У банках із приватним українським капіталом зберігається 22,55% коштів, а на банки іноземних банківських груп припадає 17,4%.

Щодо строкових вкладів, 17,32% коштів припадає на депозити зі строком до трьох місяців, 7,2% — від трьох до шести місяців, 3,72% — від шести місяців до року. Частка вкладів на строк понад рік становить 0,69%.

Раніше ми повідомляли, що підвищення облікової ставки Національним банком поки що не призвело до зростання ставок за депозитами. Водночас банки вже готуються до осінньої боротьби за вкладників, а експерти радять не поспішати з фінансовими рішеннями через тривожні новини чи прогнози щодо курсу гривні. Чи варто зараз відкривати депозит — читайте тут.

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